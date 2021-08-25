KÖYLERİMİZDE ÇÖP TOPLAMA VE SİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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KÖYLERİMİZDE ÇÖP TOPLAMA VE SİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

KÖYLERİMİZDE ÇÖP TOPLAMA VE SİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

25.08.2021 23:38

KÖYLERİMİZDE ÇÖP TOPLAMA VE SİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYORKütahya İl Özel İdaresi 546 köyümüzde çöp toplama hizmeti veriyor.

KÖYLERİMİZDE ÇÖP TOPLAMA VE SİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR Kütahya İl Özel İdaresi 546 köyümüzde çöp toplama hizmeti veriyor. Bu hizmet kapsamında; Merkez İlçe Köylerine 2, Altıntaş- Dumlupınar Köylerine 1, Aslanapa- Çavdarhisar Köylerine 1, Emet Köylerine 1, Hisarcık Köylerine 1, Şaphane- Pazarlar Köylerine 1, Gediz Köylerine 2, Simav Köylerine 2, Tavşanlı Köylerine 2, Domaniç Köylerine 1 olmak üzere toplamda 14 ekip 42 personel çalışıyor. 546 adet köyümüzden 2020 yılı içerisinde 14. 000 ton, 2021 yılı içerisinde 9. 500 ton toplanan çöp bertaraf edilmesi için Kütahya merkez ilçede yer alan KÜKAB döküm sahasına teslim edildi. Ayrıca İdaremiz 546 köyde 6 ekip 18 personel ile sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köylerin yaşanabilir hale gelmesi ve köy halkının yaşam kalitesinin artırılması için altyapı, yol, eğitim gibi alanlardaki yatırımlarının yanı sıra sağlıklı ve temiz bir çevre için de mücadele veren Kütahya İl Özel İdaresi, köylerde belirli bir program dahilinde çöp toplama ve sinek/haşere ilaçlama çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum KÖYLERİMİZDE ÇÖP TOPLAMA VE SİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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