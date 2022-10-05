Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen , İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun , İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Kökcü ve Bahattin Eroğlu, ilgili birim müdürleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te KÖYDES ekim ayı değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.