Köylerin kanalizasyon ve arızalı olan içme suyu hattı onarıldı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Derecikören köyü kanalizasyon hattı ile merkeze bağlı Deresakarı Köyü'nün arızalı olan içme suyu hattı onarıldı.

Derecikören Köyü kanalizasyon hattına ilave hat ve mevcut hat onarımlarının yapılması için köy muhtarlığının Bilecik İl Özel İdaresine yapmış olduğu müracaat üzerine ekipler yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme neticesinde, tespit edilen yerle ilgili devlet vatandaş işbirliği ve İl Özel İdarece makine, boru ve teknik destek yardımı yapılıp, Vatandaşların mağduriyeti ivedilikle yapılarak kanalizasyon şebeke hattı çalışması gerçekleştirilmiştir.

Deresakarı Köyü'nün arızalı olan içme suyu hattı onarıldı

Ayrıca, Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Bilecik merkeze bağlı Deresakarı Köyü'nün arızalı olan içme suyu hattı onarımı, teknik destek verilerek devlet vatandaş işbirliği ve kepçe, boru malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemeleri karşılanarak, çalışmalar tamamlanmış ve içme suyu sorunu giderildi. - BİLECİK