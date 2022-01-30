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Köylerinde kurdukları kooperatif, kadınların ekmek teknesi oldu - Son Dakika

Köylerinde kurdukları kooperatif, kadınların ekmek teknesi oldu

30.01.2022 11:06

Uludağ'ın eteklerindeki kırsal Yiğitali Mahallesi'nde kooperatif kuran köylü kadınlar, yaptıkları gıdaların yanı sıra yöresel ürünlerle hazırladıkları kahvaltılarıyla kazanç sağlıyor.

Uludağ'ın eteklerindeki kırsal Yiğitali Mahallesi'nde kooperatif kuran köylü kadınlar, yaptıkları gıdaların yanı sıra yöresel ürünlerle hazırladıkları kahvaltılarıyla kazanç sağlıyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesinin destekleriyle tadilatı yapılan eski köy okulunu kooperatif binasına dönüştüren kadınlar, köye has Çongara fasulyesi başta olmak üzere erişte, salça, reçel, tarhana gibi ürünleri hazırlayarak satışa sunuyor ve çeşit çeşit geleneksel ürünlerle hazırladıkları kahvaltı sofralarında misafirlerini ağırlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) projesi sayesinde eğitim gören kooperatif üyesi kadınlar, köyün Uludağ yolunda olması nedeniyle yabancı turistleri de ağırlamak ve hizmet verebilmek için yabancı dil ve diksiyon eğitimi de almaya hazırlanıyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, 3 yıl önce Bursa'da sadece 3 kadın tarımsal kalkınma kooperatifinin bulunduğunu, çalışmalarla bu sayıyı 16'ya çıkardıklarını söyledi.

Bunlardan birisinin de Uludağ Yigitali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olduğunu dile getiren Aygül, "Bu kooperatif 3 yıl önce bir dernekken baktık, çok iptidai şartlarda çalışmaya gayret ediyorlar. Bunun üzerine hem Osmangazi hem de Büyükşehir Belediyemiz ile görüştük. Binaları eski bir okuldu. Okulun yerinin tahsisinden sonra buraya adım adım iyileştirmeler yaptık, sonra kadın üreticilerimize hijyen, gıda, yöresel ürünler konularında eğitimler verdik. Geçtiğimiz yıl da burayı BM Gıda ve Tarım Örgütü ve Bakanlığımızın ortaklaşa sürdürdüğü proje kapsamında desteklemeye aldık." diye konuştu.

Aygül, bu kapsamda da kadınların bazı eğitimler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlave olarak buranın mutfağının onarımı yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz buranın dış bahçe ve giriş çıkışlarına bazı çalışmalar yaptı. Osmangazi Belediyemiz içerinin restorasyonu ile ilgili faaliyetleri yaptı. Tam bir iş birliği örneği sergiledik. Böylece kadınlarımız Türk Gıda Mevzuatı'na uygun yöresel ürünler yapmaya başladılar, hem mutfaklarında yaptıkları leziz kahvaltı hizmetlerini halkımıza sunmaya başladılar hem de bu eğitimler sırasında İŞKUR desteğiyle bazı kısmi destekler de sağlamaya çalıştık. Böylece kooperatifimizi küçük bir dernekken iyi bir kooperatif haline getirdik."

Kentteki 16 kooperatifin 13'ünün aktif şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Aygül, çalışmalarını sürdürerek kadınların toplumda hak ettikleri yere gelmelerinin önünü açmış olacaklarını ifade etti.

Köyün Uludağ yolunda olduğunu belirten Aygül, yabancı turistlerin de buradan hizmet almasını beklediklerini, bu sebeple kooperatif kadınlarına diksiyon ve yabancı dil eğitimi de verileceğini sözlerine ekledi.

Kooperatif Başkanı Emel Korkmaz da 2019 yılında köy kadınları olarak dernek kurduklarını ve köyde faal olan okulun bir sınıfını tadilattan geçirerek faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Belediyelerin ve İl Tarım Müdürlüğünün desteğiyle okulda tadilat yapıldığını dile getiren Korkmaz, "Ürünlerimizi çoğaltmaya başladık. Reçel, tarhana, erişte yapıyoruz. Kahvaltı veriyoruz. Fasulyemiz var kendimize has. Haftanın her günü çalışıyoruz. 09.00'da başlıyoruz, 17.00'de bitiriyoruz. Üçer kişilik gruplar halinde çalışıyoruz." dedi.

Korkmaz, pek çok eğitim aldıklarını ve 21 kadınla çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, iyi yerlere geleceklerine inandıklarını ifade etti.

Kooperatif ortaklarından Ayşe Ayın da kooperatifin parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını ve herkesi kooperatiflerine beklediklerini söyledi.

Proje ile 22 kadın kooperatifi desteklendi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da FAO olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın çalışarak çok sayıda proje yürüttüklerini söyledi.

Bursa'daki projenin hem mesleki eğitim hem istihdam hem de kooperatiflerin güçlendirilmesini ve kadınların ön plana çıkarılmasını desteklediğini belirten Selışık, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 10 ilde yürüttüğümüz bir proje var. Bu proje kapsamında da 22 kooperatifi destekledik bugüne kadar. Amacımız, kadınların gelir kaynaklarına doğrudan erişimini sağlayacak olan kooperatifleri daha güçlü hale getirmek. Zaten mevcutta çok sayıda tarımsal kalkınma kooperatifi var yada yeni kurulanlar var ama bunların doğru şekilde yönetilmesi, finansal okur yazarlığın güçlendirilmesi bunun yanı sıra üretilen ürünlerin gıda hijyenine uygun üretilmesi ve gelir kaynaklarının güçlendirilmesi adına da doğrudan markete, markayla belli bir standarda ulaşmasını sağlamayı amaçladığımız bir model çalışıyoruz."

Selışık, amaçlarının, kadın çiftçilerin ürettiği ürünlerin doğru şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Onlara öncelikle kooperatif olmanın gereklilikleri neler onları anlatıyoruz. Markalaşma nedir onları anlatıyoruz. Standart ürün nasıl üretilir onu anlatıyoruz. Bu, Suriye ve Türk vatandaşların desteklendiği program altında yürütülen bir proje. Avrupa birliği ve Japon hükumeti tarafından fonlanan bu program, bugüne kadar 22 kooperatifin desteklenmesine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Köylerinde kurdukları kooperatif, kadınların ekmek teknesi oldu
Köylerinde kurdukları kooperatif, kadınların ekmek teknesi oldu
Köylerinde kurdukları kooperatif, kadınların ekmek teknesi oldu

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Birleşmiş Milletler, Kooperatif, Uludağ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köylerinde kurdukları kooperatif, kadınların ekmek teknesi oldu - Son Dakika


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