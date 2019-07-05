Son Dakika Haberleri: Köylerine dev Türk bayrağı astılar
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Köylerine dev Türk bayrağı astılar

1 saat önce

Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı Kozan köyünde yaşayan vatandaşlar, köyün hakim tepesine kendi çabaları ile diktikleri 8 metrelik direğe dev Türk bayrağı astılar.

Köylerine dev Türk bayrağı astılar, System.String[]
Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı Kozan köyünde yaşayan vatandaşlar, köyün hakim tepesine kendi çabaları ile diktikleri 8 metrelik direğe dev Türk bayrağı astılar.

Çandır ilçesine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Kozan köyünde yaşayan Mehmet Acer, köyün her noktasından görünen bir bayrak dalgalandırma kararı aldı. Acer, kendi imkanlarıyla 14 metre uzunluğunda bayrak direği ve eni 3 metre, uzunluğu 4.5 metre olan Türk bayrağı yaptırdı. Köylülerin de yardımıyla direk tepeye çıkarılarak, köyün her yerinden görünebilecek bir noktaya dikildi. Büyük bir özenle hazırlanan Türk bayrağı ise köylülerin dualarıyla göndere çekilerek dalgalandırılmaya başlandı.

Köylüler, bayrağın göndere çekilmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını söylediler. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
Çandır, Yozgat, Kozan, Güncel
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