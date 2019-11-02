Köylerine morglu cenaze yıkama aracı aldılar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük Köyü halkı, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin katkılarıyla morklu cenaze yıkama aracı satın aldı.



Köyün ihtiyacı olan cenaze yıkama aracının elektrik enerjisiyle çalıştığını, elektrik kesilmeleri halinde jeneratörün devreye girdiğini, ayrıca içinde tüp tertibatının da bulunduğunu belirten Üçhüyük Köyü Muhtarı Ahmet Gülpınar, "Köyümüzde bir cenaze olduğunda hastaneye gidip sıkıntı olmaması için artık cenazelerimizi kendi cenaze yıkama aracımızda yıkacağız. Cenaze yıkama aracının alınmasında katkı sağlayan Altıntaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA