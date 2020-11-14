Köylerine yapılan asfalt yolu kirlenmesin diye sık sık temizliyorlar - Son Dakika

Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından köylere daha konforlu ulaşım sağlamak amacıyla sıcak asfalttan yapılan yollar, kırsalda yaşayanlarca memnuniyetle karşılanıyor.

İl Özel İdare tarafından bu yıl il genelinde 114 kilometre yol sıcak asfaltla buluştu. Kırsalda yaşayanlarca "köyümüze otoban geldi" sözleriyle tanımlanan bu durum, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Yolları sıcak asfaltla buluşan bazı köylüler, asfalt bozulmasın diye zaman zaman ellerine aldıkları süpürgelerle temizliyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, AA muhabirine, ellerinden geldiği kadar birçok köy yolunu sıcak asfaltla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

İl dışında çok sayıda Kastamonulunun yaşadığını hatırlatan Çenet, "Biz Kastamonu olarak İstanbul'da 1 milyondan fazla nüfusu olan bir şehiriz. Büyük şehirlerden gelen vatandaşlarımız artık bizlerden daha kaliteli hizmet bekliyor. Sathi kaplama yerine büyük şehirlerde gördüğü hizmeti talep ediyor. Bizler de hem ömürlük hem de uzun vadeli olması bakımından onların bu taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

İbrahim Çenet, çalışmalara katkısı olan herkese teşekkür etti.

"Yolumuz çok güzel oldu"

Merkeze bağlı Emirli Köyü Muhtarı Hüseyin Aksoy ise köylerinin yolunun sıcak asfaltla buluşmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yollarının daha önce çok bozuk olduğunu aktaran Aksoy, "Köyümüzün yolu önceden asfalttı ama büyük oranda bozulmuştu. Kasisler ve çukurlar vardı. Şimdi sıcak asfalt yapıldı. Valimize, Özel İdare Sekreterimize, Özel İdarede çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Yolumuz çok güzel oldu." diye konuştu.

"Yol kirlenmesin diye elimizden geleni yapıyoruz"

Köy yolunun en modern şekilde yapıldığını anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Devletimiz bu yolları en iyi şekilde yaptı, bize de bu yola gözümüz gibi bakmak düşüyor. Yolun kenarları tarla olduğu için zaman zaman tozlanıp kirlenebiliyor. Bizler de köy halkıyla birlikte fırsat buldukça temizliğini yapıyoruz. Yol kirlenmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Birkaç gün önce köyün içinde beton mikserinden biraz çimento döküldü, hemen el birliğiyle temizledik."

Köy sakinlerinden Kıbrıs gazisi Mehmet Şüküroğlu da "Yollarımız çok güzel oldu. Zaman zaman biz de temizleyip bakımını yapıyoruz. Pislik dökmemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Gurbetçilerimiz de çok memnun"

Küre ilçesine bağlı Avşar köyünden Fehmi Avşar ise yollarının kaliteli asfaltla buluştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yollarımız otoban gibi oldu. Kışları ben Ankara'da kalıyorum, Ankara'da böyle yol yok. Yollarımız eskiden yeterince iyi değildi ama şu an çok iyi. Bir hastamız olduğunda hastaneye ulaşmamız çok zordu. Şimdi kaymak gibi yol, hastaneye çok daha kolay ulaşıyoruz. Bu sıcak asfalt o kadar güzel oldu ki 7'den 70'e herkes çok memnun. Bu kadar güzel yol beklemiyorduk. Gurbetçilerimiz bu sene salgın dolayısıyla köye geldi. Onlar da bundan çok memnun."