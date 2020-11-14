Köylerine yapılan asfalt yolu kirlenmesin diye sık sık temizliyorlar - Son Dakika

Köylerine yapılan asfalt yolu kirlenmesin diye sık sık temizliyorlar

14.11.2020 11:03

Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından köylere daha konforlu ulaşım sağlamak amacıyla sıcak asfalttan yapılan yollar, kırsalda yaşayanlarca memnuniyetle karşılanıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından köylere daha konforlu ulaşım sağlamak amacıyla sıcak asfalttan yapılan yollar, kırsalda yaşayanlarca memnuniyetle karşılanıyor.

İl Özel İdare tarafından bu yıl il genelinde 114 kilometre yol sıcak asfaltla buluştu. Kırsalda yaşayanlarca "köyümüze otoban geldi" sözleriyle tanımlanan bu durum, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Yolları sıcak asfaltla buluşan bazı köylüler, asfalt bozulmasın diye zaman zaman ellerine aldıkları süpürgelerle temizliyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, AA muhabirine, ellerinden geldiği kadar birçok köy yolunu sıcak asfaltla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

İl dışında çok sayıda Kastamonulunun yaşadığını hatırlatan Çenet, "Biz Kastamonu olarak İstanbul'da 1 milyondan fazla nüfusu olan bir şehiriz. Büyük şehirlerden gelen vatandaşlarımız artık bizlerden daha kaliteli hizmet bekliyor. Sathi kaplama yerine büyük şehirlerde gördüğü hizmeti talep ediyor. Bizler de hem ömürlük hem de uzun vadeli olması bakımından onların bu taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

İbrahim Çenet, çalışmalara katkısı olan herkese teşekkür etti.

"Yolumuz çok güzel oldu"

Merkeze bağlı Emirli Köyü Muhtarı Hüseyin Aksoy ise köylerinin yolunun sıcak asfaltla buluşmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yollarının daha önce çok bozuk olduğunu aktaran Aksoy, "Köyümüzün yolu önceden asfalttı ama büyük oranda bozulmuştu. Kasisler ve çukurlar vardı. Şimdi sıcak asfalt yapıldı. Valimize, Özel İdare Sekreterimize, Özel İdarede çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Yolumuz çok güzel oldu." diye konuştu.

"Yol kirlenmesin diye elimizden geleni yapıyoruz"

Köy yolunun en modern şekilde yapıldığını anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Devletimiz bu yolları en iyi şekilde yaptı, bize de bu yola gözümüz gibi bakmak düşüyor. Yolun kenarları tarla olduğu için zaman zaman tozlanıp kirlenebiliyor. Bizler de köy halkıyla birlikte fırsat buldukça temizliğini yapıyoruz. Yol kirlenmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Birkaç gün önce köyün içinde beton mikserinden biraz çimento döküldü, hemen el birliğiyle temizledik."

Köy sakinlerinden Kıbrıs gazisi Mehmet Şüküroğlu da "Yollarımız çok güzel oldu. Zaman zaman biz de temizleyip bakımını yapıyoruz. Pislik dökmemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Gurbetçilerimiz de çok memnun"

Küre ilçesine bağlı Avşar köyünden Fehmi Avşar ise yollarının kaliteli asfaltla buluştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yollarımız otoban gibi oldu. Kışları ben Ankara'da kalıyorum, Ankara'da böyle yol yok. Yollarımız eskiden yeterince iyi değildi ama şu an çok iyi. Bir hastamız olduğunda hastaneye ulaşmamız çok zordu. Şimdi kaymak gibi yol, hastaneye çok daha kolay ulaşıyoruz. Bu sıcak asfalt o kadar güzel oldu ki 7'den 70'e herkes çok memnun. Bu kadar güzel yol beklemiyorduk. Gurbetçilerimiz bu sene salgın dolayısıyla köye geldi. Onlar da bundan çok memnun."

Köylerine yapılan asfalt yolu kirlenmesin diye sık sık temizliyorlar
Köylerine yapılan asfalt yolu kirlenmesin diye sık sık temizliyorlar
Köylerine yapılan asfalt yolu kirlenmesin diye sık sık temizliyorlar
Köylerine yapılan asfalt yolu kirlenmesin diye sık sık temizliyorlar

Kastamonu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köylerine yapılan asfalt yolu kirlenmesin diye sık sık temizliyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu         
10:54
Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin         
10:28
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti         
09:35
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı         
09:24
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı         
23:04
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 11:48:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köylerine yapılan asfalt yolu kirlenmesin diye sık sık temizliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei