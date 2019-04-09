Köylerini Kalkındırmak İçin Dernek Kurdular
1 saat önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünde "Yüylük Köyü Kalkındırma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği"'nin kurulması için gerekli imzalar atıldı.
Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesine bağlı Yüylük köyünde "Yüylük Köyü Kalkındırma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği"'nin kurulması için gerekli imzalar atıldı.
Köylerini Kalkındırma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği'nin kurulma kararının alınmasının ardından, Dernek Başkanı seçilen İş Adamı Bilal Coşkun
, önceki dönem Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen vatandaşlar ve üyeler bir araya gelip imza atarak dernek kurulumunu gerçekleştirdiler.
Sivil toplum kuruluşlarının köylerimizde sosyal yaşamın gelişmesinde büyük katkı sağladığını ve inşallah kurulan derneğimizin de bu misyonu yerine getiren sivil toplum kuruluşları arasında yer alacağını Belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, imzaların atılmasının ardından dernek üyeleri ile beraber, köyün çeşitli yerlerinde incelemelerde bulundu.
Dernek Başkanı Bilal Coşkun, yaptığı açıklamada, "Derneklerimizin aktif olarak çalışması, köylerimizin daha yaşanılabilir hale gelmesi yolunda önemli rol oynamaktadır.
Birlik ve beraberliğimizi bu noktada göstererek çok güzel işlere imza atabiliriz" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:51 Kaynak: İHA
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