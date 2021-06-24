Köylerini oryantiring ile tanıyorlar - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi 'nin Konaklı Mahallesi'nde düzenlediği "Köyümü tanıyor muyum?" temalı oryantiring etkinliğine katılan 30 çocuk, mahallenin çeşitli noktalarına yerleştirilen hedefleri bulmak için mücadele etti.

Nilüfer Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından "Köyümü Tanıyor muyum?" adı altında düzenlenen oryantiring etkinliğinin adresi bu defa Konaklı Mahallesi oldu. Kırsal mahallerde yaşayan çocukları oryantiring sporu ile tanıştırmak, onlara spor yaptırmak ve yaşadıkları bölgeyi daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe 30 çocuk katıldı.

7 -14 yaş grubu çocukların katıldığı etkinlikte, çocuklar farklı kategorilerde kendilerine verilen haritaları takip ederek mahalle içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen hedefleri bulmak için mücadele etti.

Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, çocukların analitik düşünme, yön duygusu, kendine güven ve tek başına karar verme yetilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen oryantiring etkinliklerinin diğer kırsal mahallelerde de süreceğini ifade etti. Özer, etkinliğe katılarak büyük keyif alan çocukların hepsine hediyeler vererek mutlaka sporun bir dalıyla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu. - BURSA