Köylerinin en yüksek tepesine Türk, KKTC ve Azerbaycan bayrağı diktiler

Yozgat'ın merkeze bağlı Kavurgalı köyü sakinleri köy muhtarı Dursun Tokat öncülüğünde köyünün en yüksek noktasına Türk, Azerbaycan ve KKTC bayrağı dikti. İstiklal Marşı'nı söyleyerek bayrakları göndere çeken köy halkı daha sonra ellerini semaya açıp köy imamı eşliğinde vatan ve millet için dua etti. Bayrak töreninin ardından köy meydanında Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından şiir şöleni düzenlendi.



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Bayrağımızın tepeye dikilip dalgalandığı bir gün de muhtarımız vesile oldu ve böyle bir güzel günde buluştuk. Allah bayrağımızı hiçbir zaman indirmesin, yere düşürmesin. O bayrak ne kadar güzel dalgalanırsa dünyada o kadar huzur olur. Azerbaycan'da yaşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' de yaşar. Ortadoğu da rahat eder Balkanlarda rahat eder, Batı da, bütün da dünya rahat eder. Çünkü biz bunu tarihte gösterdik. Osmanlı İmparatorluğu dünya tarihinin en büyük 3 imparatorluğundan biri, bunu bizim atalarımız kurdu. Dünyada, Orta doğuda, Balkanlarda, Avrupa'da bir huzur vardı. Bu huzur Japonya'ya, Çin'e gitti. Ne zamanki imparatorluk dağıldı başta Ortadoğu olmak üzere maalesef bütün dünya birbirine girdi. Hala da bu kargaşa huzursuzluk devam ediyor. Onun için can veriyoruz ter döküyoruz. Bizim de kentimiz, köyümüz, vatanımız, milletimiz için emek verip elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Bu da işimizi en iyi şekilde yapmakla olur. Layıkıyla liyakatıyla üzerimize ne düşüyorsa bu vatana borcumuzu layıkıyla ödememiz lazım" dedi.



Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in köyünde gerçekleşen programda Kayaalp'i de unutmayan Vali Çakır, "Bu köy Rıza Kayaalp'i yetiştirdi. O da bütün dünya da bizim bayrağımızı en üstlere çıkardı. Yakın zamanda Kazakistan'da onun bir maçı olacak. Allah izin verirse ben de oraya gidip onun bayrağımızı bir kez daha göndere çektirdiğini izlemeye çalışacağım. Rıza Allah'ın izniyle orda da şampiyon olacak" şeklinde konuştu.



Kavurgalı Köyü muhtarı Dursun Tokat ise köylerinin en yüksek tepesinde Türk bayrağının dalgalandırmanın köyleri için gurur olduğunu belirterek "Türk bayrağımızın yanına Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Bayraklarını da diktik. Türk bayrağımızın yanında onlar da köyümüzün en güzel yerinde dalgalanacak. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" ifadelerine değindi.



Düzenlenen etkinliğe AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İyi Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak, Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve köy halkı katıldı. - YOZGAT