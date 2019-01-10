Son Dakika Haberleri: Köylü Başıboş Köpeklerin Sahiplenilmesini İstiyor

Köylü Başıboş Köpeklerin Sahiplenilmesini İstiyor

2 saat önce

Kırşehir'in Boztepe ilçesi Çevirme köyünde meydana gelen köpek saldırısı ile ilgili konuşan köylüler, başıboş köpeklerin sahiplenilmesini istedi.

Köylü Başıboş Köpeklerin Sahiplenilmesini İstiyor, System.String[]
Kırşehir'in Boztepe ilçesi Çevirme köyünde meydana gelen köpek saldırısı ile ilgili konuşan köylüler, başıboş köpeklerin sahiplenilmesini istedi.

Sabah okul servisine kızını bıraktıktan sonra saldırıya uğrayan Sabahat Karaman'ın köylüleri, yaşanan olayda herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti. Sabah yaşanan olay hakkında konuşan köylüler, "İstemediğimiz elim bir olay oldu. Olay olunca bizler de üzüldük. Annesi kızını servise bıraktıktan sonra saldırı oluyor. Evi köy merkezine uzak sonra da saldırı oluyor. Bayağı üzüldük. Köyümüzde bu olayın yaşanması bizi rahatsız etti. Başıboş köpekleri kapıya koyup sahiplenmemek bizlerin hatası, el birliği ile bu soruna çözüm bulacağız. Servis kar yağışından dolayı kapıya kadar gidemiyor. Köyde okula giden 4 çocuğumuz var" dedi.

Köyün girişinde gerçekleşen olayda Sabahat Karaman, Boztepe ilçesi Çevirme köyünde kızını okula götürmek üzere servise bıraktıktan sonra eve dönüş yolunda köpeklerin saldırısına uğramıştı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ön tedavisi yapılan Karaman, Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

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