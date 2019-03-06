Köylü-devlet İşbirliğiyle Çok Amaçlı Salon

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyünde köylü-devlet işbirliği ile çok amaçlı salon yapımına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyünde köylü-devlet işbirliği ile çok amaçlı salon yapımına başlandığı bildirildi.



Bir süre önce yapımına başlanan iki katlı binanın ilk katının beton atımı için butona Kaymakam Furkan Başar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Köy Muhtarı İhsan Pektaş birlikte bastılar.



Köy Muhtarı İhsan Pektaş Piyade mevkiinde 500 metrekarelik alanda inşaatına başlanan çok amaçlı salonun yapımına köylü olarak iş gücü ve maddi katkıda bulunacaklarını belirtti.



2004 yılından bu yana köye hizmet için gece gündüz çalıştıklarını ve önemli projelere imza attıklarını söyleyen Pektaş, "Hizmet süremizce devletimiz desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemedi. Yapımına bir süre önce başladığımız iki katlı çok amaçlı salonun ilk katında mutfak ve yemek salonu, ikinci katında ise köyümüzde ihtiyaç duyulan düğün ve toplantı salonu olarak hizmete girecek. Yaklaşık 400 bin liraya mal olacak salonun yapımına katkılarından dolayı Kaymakamımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, Özel İdare Müdürümüze, İl Genel Meclisi üyelerimize ve köy halkına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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