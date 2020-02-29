Köylü gençler misafirlere Eskimo usulü balık tutturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köylü gençler misafirlere Eskimo usulü balık tutturuyor - Son Dakika

Köylü gençler misafirlere Eskimo usulü balık tutturuyor

6 saat önce

Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars'a gelenlerin ilk görmek istekleri yerlerin başında Çıldır Gölü geliyor.

Köylü gençler misafirlere Eskimo usulü balık tutturuyor, System.String[]

Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars'a gelenlerin ilk görmek istekleri yerlerin başında Çıldır Gölü geliyor. Onlarca insan yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl üzerinde atlı kızakla kaymadan kentten ayrılmıyor.


Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde eksi 15 derece olduğu Çıldır'da doğa harikası olan, yüzeyi yaklaşık 40 santimetre buzla kaplanan gölde turistler atlı kızaklarla geziyor, Eskimo usulü balık tutuyor.


Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi sürüyor. Arpaçay'a bağlı Taşbaşı köyünde, köylü gençler tarafından kurulan çadırda ağırlanan misafirlere, buz üzerinde çeşitli etkinlikler yapan gençler, Kars'ın tanıtımına da katkı sunuyorlar.


Önceden attıkları ağlarla misafirlere Eskimo usulü balık tutma heyecanını yaşatan gençler, buz altında ağa takılan balığı misafirlerin sudan çıkarmasına da imkan sağlıyorlar.


"Kars'ın gönüllü turizm elçileriyiz"


Eskimo usulü balık avladıklarını belirten Taşbaşı köyünden Dural Taşdemir, "Şu anda Eskimo usulü balık avlıyoruz. Biz açıkçası Kars'ımızın, Çıldır Gölü'müzün gönüllü turizm elçileriyiz. Buradaki kızakçı arkadaşlarımla her gün burada canlı balık tutumu yapıyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerimize Çıldır Gölü'nün balığının nasıl olduğunu bilsinler diye her gün canlı balık tutumu yapıyoruz" dedi.


"Vali Öksüz'ü Taşbaşı köyüne davet ettiler"


Her gün çok sayıda insana kapılarını açan Çıldır Gölü'ne ve Taşbaşı köyüne Kars Valisi Türker Öksüz'ü davet eden Dural Taşdemir, "Bizim burada yapmış olduğumuz aktiviteler çok çok güzel, valimizi buraya davet ediyoruz. Buraya bekliyoruz" diye konuştu.


Kars Valisi Türker Öksüz'ün sürekli Kütük Eve gittiğini ifade eden Taşbaşı köyünün gençleri, Vali Türker Öksüz'e buz tutan göl üzerinde kurdukları sobada demlenen doğal kuşburnu çayından ikram etmek istediklerini belirttiler. - KARS

Çıldır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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