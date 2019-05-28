Köylü gençlerin geleneksel iftarı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca Köyü gençlerinin bu sene 6. kez organize ettiği iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca Köyü gençlerinin bu sene 6. kez organize ettiği iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.



Köyde yaşayan gençlerin çeşitli etkinliklerle halktan topladıkları bağışlarla yapılan geleneksel gençlik iftarına Kütahya merkez, ilçe merkezi ve çevre köylerden yaklaşık 500 kişi katıldı. Köy gençlerinin büyük bir özveri ve fedakarlıkla oluşturduğu iftarı, halkın gönlünden kopup verdiği paralar ile gerçekleştirdiklerini belirten Ortaca Köyü Muhtarı Ünak Kartalmış, "Bu vesile ile gönül köprülerinin kurulduğuna, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde din kardeşliğinin ve paylaşmanın özünün benimsendiğine, birlik ve beraberliğin arttığına vurgu yapan gençlerimiz, bu anlamlı organizasyonların kendilerinden sonra gelecek olan kuşaklara da örnek olabileceğini ve devam etmesi gerektiğini belirtiyorlar" diye konuştu. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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