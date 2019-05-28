Son Dakika Haberleri: Köylü gençlerin geleneksel iftarı

Köylü gençlerin geleneksel iftarı

18 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca Köyü gençlerinin bu sene 6. kez organize ettiği iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Köylü gençlerin geleneksel iftarı, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca Köyü gençlerinin bu sene 6. kez organize ettiği iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Köyde yaşayan gençlerin çeşitli etkinliklerle halktan topladıkları bağışlarla yapılan geleneksel gençlik iftarına Kütahya merkez, ilçe merkezi ve çevre köylerden yaklaşık 500 kişi katıldı. Köy gençlerinin büyük bir özveri ve fedakarlıkla oluşturduğu iftarı, halkın gönlünden kopup verdiği paralar ile gerçekleştirdiklerini belirten Ortaca Köyü Muhtarı Ünak Kartalmış, "Bu vesile ile gönül köprülerinin kurulduğuna, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde din kardeşliğinin ve paylaşmanın özünün benimsendiğine, birlik ve beraberliğin arttığına vurgu yapan gençlerimiz, bu anlamlı organizasyonların kendilerinden sonra gelecek olan kuşaklara da örnek olabileceğini ve devam etmesi gerektiğini belirtiyorlar" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:13 Kaynak: İHA
Aslanapa, Ortaca, Kütahya, Yaşam
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