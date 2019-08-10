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Köylü kadınlar bayramda bu lezzet için bir araya geliyor

1 saat önce

Köylü kadınlar bayramda bu lezzet için bir araya geliyorTOKAT - Tokat'ta arife günü bir araya gelen köylüler imece usulü bayram çöreği geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Köylü kadınlar bayramda bu lezzet için bir araya geliyor
TOKAT - Tokat'ta arife günü bir araya gelen köylüler imece usulü bayram çöreği geleneğini yaşatmaya çalışıyor.
Tokat merkeze bağlı Çamdere köyünde Kurban Bayramı öncesinde tatlı bir telaş yaşanıyor. Köylü kadınlar bir araya gelerek imece usulü yüzyılı aşkın zamandır bayram sabahlarına özel çörek yapıyor. Özenle yoğrularak 3 kat açılan hamur arasına ceviz konuluyor. Yumak halinde tekrar yoğrulan hamur açılarak üzerine özel bir sos sürülerek taş fırına sürülüyor. Yaklaşık yarım saat sonra pişen çörekler bayram sabah kahvaltıda sofraları süslüyor. Yılda iki defa bir araya gelerek çörek yapan kadınlar ayrıca bu lezzeti misafirlerine de ikram ediyor. Çocukların yanı sıra gençlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan çörek bayram gelenekleri arasında yer alıyor.
İstanbul'da Hukuk Fakültesinde eğitim gören Sevilay Eren, Ramazan bayramında sınavları nedeniyle gelemediği köyüne kurban bayramında gelerek hasret kaldığı geleneği yaşatmak için hamur açtı. Eren, hem okuyup hemde fırsat buldukça köyüne gelerek ailesine yardımcı olduğunu ifade ederek, "Geçen bayram gelemediğim için koli göndermişlerdi. Bu bayram köyümdeyim, bayram çöreği yaparak bu geleneği yaşatıyoruz" dedi. Üniversite öğrencisi Semanur Eren'de köylerinde çörek geleneklerini severek yaşattıklarını kaydetti. Bayram çöreğinin geleneğinin köyleri için ayrı bir önemli olduğunu belirten Emine Kılıç ise bayram öncesi tatlı bir telaş yaşayarak birlikte çörek yaptıklarını kaydetti.
arefe günü, Tokat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
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