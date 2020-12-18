Köylü kadınlar kendi markalarıyla ürünlerini pazarlıyor - Son Dakika

Köylü kadınlar kendi markalarıyla ürünlerini pazarlıyor

18.12.2020 11:07

Kilis'in Polateli ve Musabeyli ilçelerine bağlı köylerde yaşayan kadınlar, bahçelerinde ürettikleri organik ürünleri Ravandalı Kadınlar Derneği bünyesinde oluşturdukları kendi markalarıyla pazarlayarak ekonomik gelir elde ediyor.

Kilis'in Polateli ve Musabeyli ilçelerine bağlı köylerde yaşayan kadınlar, bahçelerinde ürettikleri organik ürünleri Ravandalı Kadınlar Derneği bünyesinde oluşturdukları kendi markalarıyla pazarlayarak ekonomik gelir elde ediyor.

Ailelerinin refah seviyesini arttırmak ve kendilerini geliştirmek için bir araya gelen köylü kadınlar, üretime katkı sağlamak adına harekete geçti. Hüsnü Mustafa Özyeğin Vakfının desteğiyle 6 yıl önce Ravandalı Kadınlar Derneğini kuran Kilisli kadınlar, girişimcilik, ekonomi ve pazarlama konularında eğitim aldı.

Toplam 8 köyün katılımıyla oluşan dernekteki 34 üye, kendi bahçelerinde mevsiminde ürettikleri ürünleri kurdukları atölyede paketleyerek "Ravanda" markasıyla satıyor. Girişimci kadınlar, zeytinyağı sabunundan nar ekşisine, el işi ürünlerden pekmeze, siyah zeytinden domates kurusuna, badem içinden kuru üzüme, ev yapımı yöresel tarhanadan bulgura kadar ürettikleri ürünleri internet ve tanıdıklarının vasıtasıyla pazarlayarak alın teriyle para kazanmanın keyfini çıkarıyor.

"Özenle hazırladığımız ürünleri satışa sunuyoruz"

Dernek üyesi Şaziye Boşnak, AA muhabirine, dayanışma ve emekle mutfaklarında ürettikleri yöresel ürünleri müşterilerine ulaştırdıklarını söyledi. Dernek üyelerinin yıl boyunca mevsimine uygun ürünler üreterek aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Boşnak, taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

Boşnak, kırsal alanda yaşayan kadınların ailelerine daha iyi bir hayat kurma fikri ile yola çıktıklarını ifade ederek "Ürünlerin tamamını bölgemizde üretiyoruz, yetiştiriyoruz. Özenle hazırladığımız ürünleri satışa sunuyoruz. En yoğun dönemimiz yılbaşı dönemi oluyor. Kilis karası üzüm, zeytinyağı, kekik, salça, kekik salamurası, pekmez, pestil, kurutmalık, patlıcan, kabak, biber, yeşil ve siyah zeytin, badem, ceviz, tarhana, bal ve el işi gibi zengin ürün çeşitliliğimiz var." dedi.

Dernek kurulmadan önce kadınların sadece ev işleriyle uğraştığına değinen Boşnak, "Dernek kurulduktan sonra kadınlarımız kendi ürünlerini üretip pazarlama imkanı buldular. Bu sayede de hem aile bütçesine katkı sağladılar hem de kendilerini topluma faydalı bir birey olarak hissetmeye başladılar. Eskiden bulunduğu bölge dışında bir yer göremezken dernek sayesinde birçok yeri gezme fırsatı buldular, yeni insanlarla tanıştılar." diye konuştu.

"Ürünler doğal ve beğeniliyor"

Boşnak, mevsiminde organik ürün yetiştirerek pazarladıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

" Zeytin, salça, zeytinyağı, kurutmalıklar bizim kış ürünlerimiz. Şimdi onları çok satıyoruz. Yazın ürünlerimiz değişiyor. O mevsimde yetişen ürünleri satıyoruz. Yılın 12 ayı gelen siparişlere cevap veriyoruz. Hepsi mevsiminde üretilmiş doğal ürünler. Talepler bayağı yoğun. Özellikle bu yılbaşı öncesi 3 bin paket hazırladık, geçen hafta yolladık. Şu an yetişemiyoruz, halen talep var. Bireysel müşterilerimiz de var firmalardan da talep geliyor. Gittikçe genişleyen bir satış ağımız oluşmaya başladı. Çünkü ürünler doğal ve beğeniliyor."

Sosyal anlamda da hayatlarında çok fazla değişimler olduğuna dikkati çeken Boşnak, "Kilis sınırda bir yer. Burada bunun yapılması mucize gibi bir şey. Çünkü bulunduğumuz köyler kendi içinde yaşıyor. Daha önce buralarda böyle bir şey olmamış. Sosyal anlamda da birçok şey yapıyoruz. Mesela çocuklar için yaz okulları oluyor. Okul öncesi eğitim programlarımız oluyor. Bağ bozumu festivallerimiz oluyor. Bölgedeki birçok insanın tanıştığı, kaynaştığı etkinliklerimiz, yarışmalarımız oluyor." ifadelerini kullandı.

Milletvekili ve bakanlardan da siparişler aldıklarını aktaran Boşnak, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da ürünlerinin içerisinde olduğu bir sepet hediye ettiklerini anlattı. Boşnak, eğitimler konusunda Valilik ve İpekyolu Kalkınma Ajansının kendilerine destek olduğunu aktararak emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek üyesi Fatma Yılmaz da derneğin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini belirterek "Burada çalışmaya başladıktan sonra ailemize, çocuklarımıza katkımız oldu. Kendimizi daha güçlü ve iyi yerlere gelmiş hissettik. Çalışmaya devam ediyoruz. Siparişlere göre üretim yaparak yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

Hamide Durna da 4 yıl önce derneğe üye olarak üretime başladığını, derneğin aile ekonomisine ve eğitimine çok katkısının olduğunu kaydetti.

Köylü kadınlar kendi markalarıyla ürünlerini pazarlıyor
Köylü kadınlar kendi markalarıyla ürünlerini pazarlıyor
Köylü kadınlar kendi markalarıyla ürünlerini pazarlıyor
Köylü kadınlar kendi markalarıyla ürünlerini pazarlıyor

Musabeyli, Polateli, Boşnak, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Köylü kadınlar kendi markalarıyla ürünlerini pazarlıyor - Son Dakika Ekonomi


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