KÖYLÜ KADINLAR, KOOPERATİFLERİNDE ELEKTRİKLERİNİ DE ÜRETMEYE BAŞLADI - Son Dakika

KÖYLÜ KADINLAR, KOOPERATİFLERİNDE ELEKTRİKLERİNİ DE ÜRETMEYE BAŞLADI

10.05.2021 10:33

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, bahçelerindeki sebze ve meyveleri satmak için 2010'da 8 kadının bir araya gelmesiyle kurulan kooperatif, bugün 30'a yakın kadına istihdam sağlıyor.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, bahçelerindeki sebze ve meyveleri satmak için 2010'da 8 kadının bir araya gelmesiyle kurulan kooperatif, bugün 30'a yakın kadına istihdam sağlıyor. Kooperatif, üretim merkezine çevrilen eski köy okulunda, güneş enerji sistemiyle elektriğini de üretmeye başladı.

Devrek ilçesinde, 11 yıl önce 8 kadın bir araya gelerek, Devrek Merkez, Dedeoğlu ve Çolakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Devrek Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş eğitmeni olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Saniye Uysal'ın başkanlık yaptığı ve çoğu üyesi köydeki kadınlar olan kooperatif, ilk olarak bahçelerde yetiştirilen sebze ve meyveleri satarak gelir elde etmeye başladı. Talep artınca ise Dedeoğlu köyündeki eski köy okulu ve ilçe merkezinde kiralanan iş yeri üretim merkezine çevrilerek, yöresel ürünler üretilmeye başlandı. Tamamı köylü kadınların çalıştığı kooperatifte sebze, meyve, reçel gibi ürünlerin yanında Devrek ekmeği, beyaz baklava, gözleme, köy makarnası, tarhana gibi yöresel ürünlerde üretilip satılmaya başlandı. Evden çalışan kadınlarla mevsimine göre yaklaşık 30'a yakın kadın, ürettikleri ürünleri, ilçe merkezindeki iş yerlerinin yanı sıra internetten 'Devrek Güneşi' markası adı altında satışa sundu. Talepten memnun olan kadınlar, köydeki üretim merkezlerine değirmen de kurdu. Ayrıca ceviz ve fındık hasadı zamanlarında bölgedeki 150'ye yakın çiftçiden ürün alınarak, yöreye de katkı sağlanmaya başlandı.

KENDİ ELEKTRİKLERİNİ KENDİLERİ ÜRETİYORLAR

Kooperatif, son olarak, kalkınma ajansı desteğiyle köy okulunun bahçesine güneş enerji sistemi kurdu. 3 yıl süren çalışmanın ardından panel, geçen ay devreye alındı. Kooperatif, köydeki üretim merkezinin elektriğini güneş enerjisinden üretilen elektrikle karşılamaya başladı. Bu sayede elektrik faturasından ayda 3 bin TL tasarruf edilirken, üretilen fazla elektrik ise devlete hibe edilecek. Yapılan çalışma, Türkiye'deki birçok kadın kooperatifi ve belediyelere örnek oldu. Köye incelemeye gelen yetkililer, kendi bölgelerine de aynı çalışmayı yapmak için proje başlattı.

'OLUMLU ÖRNEK OLDUK'

Kooperatif Başkanı Saniye Uysal, 11 yıldır kooperatif ile kadınların ürettiği ürünleri sattıklarını söyledi. Güneş enerjisinden de yararlanmak istediklerini kaydeden Uysal, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz elektrikle değirmenimiz çalışıyor. Buğdayımızı ve mısırı ekiyoruz her yıl. Tarımsal çalışmamız da oluyor. Üretim tesisimizin elektriğinin yanı sıra ilçe merkezindeki iş yerimizin elektrikleri de mahsuplaşma ile güneş enerjisinden karşılanıyor. Ortalama 750 bin liraya mal oldu. Bunun içinde değirmenin inşaatı, internet sitesi kurulumu, eğitimler bu projede kalkınma ajansının desteğiyle yapıldı. Hatay'da arkadaşlarımız bu projeyi yaptı. Belediyeler incelemeye geliyor. Olumlu örnek olduğumuzu düşünüyoruz."

KÖYLÜ KADINLAR, KOOPERATİFLERİNDE ELEKTRİKLERİNİ DE ÜRETMEYE BAŞLADI
KÖYLÜ KADINLAR, KOOPERATİFLERİNDE ELEKTRİKLERİNİ DE ÜRETMEYE BAŞLADI
KÖYLÜ KADINLAR, KOOPERATİFLERİNDE ELEKTRİKLERİNİ DE ÜRETMEYE BAŞLADI
KÖYLÜ KADINLAR, KOOPERATİFLERİNDE ELEKTRİKLERİNİ DE ÜRETMEYE BAŞLADI

Kooperatif, İstihdam, Enerji, Devrek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖYLÜ KADINLAR, KOOPERATİFLERİNDE ELEKTRİKLERİNİ DE ÜRETMEYE BAŞLADI - Son Dakika


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