Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar - Son Dakika

Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar

05.02.2021 11:59

Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar BURSA - Bursa'da köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirerek, ürettikleri doğal ürünleri bütün Türkiye'ye gönderiyor.

Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar

BURSA - Bursa'da köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirerek, ürettikleri doğal ürünleri bütün Türkiye'ye gönderiyor.

Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler köyünde 43 kadın kooperatif kurarak konak açtı. Kadınlar pandemi tedbirleri kapsamında konaklarını işletemeyince boş durmamak için kolları sıvadı. Kadınlar, turşu, reçel, tatlı gibi doğal malzemelerden yaptıkları ürünleri ziyarete gelenlere sunuyor. Onlarca çeşit doğal ürünü elleriyle hazırlayan kadınlar bu ürünleri paket servis ve kargoyla Türkiye'ye göndermeye başladı. Köylü kadınların ürettiği onlarca çeşit doğal ve lezzetli ürün rağbet görüyor. Köylü kadınlar siparişlere yetişemiyor. Sabahtan akşama kadar hamur açıp onlarca ürün pişiren kadınlar mevsim meyvesinden onlarca çeşit reçel ve turşu kuruyor. Yazdan yaptıkları kurutulmuş gıdaları ise her yere gönderiyor. Arı gibi çalışan kadınlar gelen yoğun taleplere yetişmek için arı gibi çalışıyor.

Zeyniler Çalı Kuşu Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, "Köyümüz kadınlarıyla kooperatif kurduk. Köyümüzde bulunan konakta köyümüze gelen konuklara yaptığımız doğal ürünleri sunuyorduk. Pandemi dolayısıyla işletmemiz kapanınca biz de yaptığımız ürünleri şehir merkezine paket servisle göndermeye başladık. Türkiye'nin birçok şehrinden gelen siparişleri kargoyla gönderiyoruz. Pandemiyi fırsata çevirdik. Ürettiğimiz ürünleri paket servis ve kargoyla gönderime başladık. Doğal ürünlerle yaptığımız onlarca çeşit doğal ürünü Türkiye'nin bir çok iline gönderiyoruz" dedi.

Köyün kadınları ise, "Biz köy kadınları olarak birlik beraberlik içindeyiz. Konakta doğal ürünlerimizi gelen konuklara ikram ediyordum. Pandemi dolayısıyla konakta servis veremeyince biz de hazırladığımız el emeği doğal ürünleri göndermeye başladık. Çok sipariş geliyor, ürünlerimiz beğenildiği için çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar
Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar
Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar
Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar

Kooperatif, Türkiye, Uludağ, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu, İstanbul Valiliği'nin Kadıköy eylemleriyle ilgili açıklamasını "Devlet burada" notuyla paylaştı Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek Müge Anlı'dan Aleyna Çakır'ın bedenindeki DNA örneklerinin Ümitcan Uygun'ait çıkmasına tepki Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü Son Dakika! Merkez Bankası, faiz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü: Uzun süre indirim yok Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada Altın fiyatları tepetaklak! Son 2 ayın en kötü haftasını geçirdi Moderna'nın koronavirüs aşısını yaptıran 14 kişinin kolunda 1 hafta içinde ağrılı kırmızı şişlikler oluştu
Fenerbahçe'nin Beveren'e kiraladığı Frey golle tanıştı Fenerbahçe'nin Beveren'e kiraladığı Frey golle tanıştı         
11:49
Beklenen DNA raporu sonrası Aleyna Çakır'ın babası: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim Beklenen DNA raporu sonrası Aleyna Çakır'ın babası: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim         
11:34
Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasa için iki konuda fikir birliğine vardı: Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasanın ilk dört maddesi Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasa için iki konuda fikir birliğine vardı: Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasanın ilk dört maddesi         
11:00
Mahkeme başkanı, duruşmada gerginlik yaşanınca Mahkeme başkanı, duruşmada gerginlik yaşanınca "Burayı evlilik programına çevirdiniz" diyerek isyan etti         
10:42
Selin vurduğu '14 Şubat güllerine' yapışan balçık, üreticileri büyük zarara uğrattı Selin vurduğu '14 Şubat güllerine' yapışan balçık, üreticileri büyük zarara uğrattı         
10:23
Sokağın Çocukları'nın Görüntü Yönetmeni İlker Özkalp: 3. sezonun başlama tarihi henüz belli değil Sokağın Çocukları'nın Görüntü Yönetmeni İlker Özkalp: 3. sezonun başlama tarihi henüz belli değil         
10:10
Rüzgar Çetin, katıldığı doğum gününde davetinde hakkındaki Rüzgar Çetin, katıldığı doğum gününde davetinde hakkındaki "Partiye katıldı" haberlerini yalanladı         
09:58
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı         
09:09
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu         
08:13
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendi! Ceviz sattığı kamyonete gizlediği 500 gram uyuşturucu ele geçirildi Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendi! Ceviz sattığı kamyonete gizlediği 500 gram uyuşturucu ele geçirildi         
05:43
Süleyman Soylu'nun Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında Amerika var" sözlerine ABD'den yanıt: Bütünüyle yanlış         
05:03
Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti         
20:26
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı         
18:07
Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok         
17:07
Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı         
16:04
Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 12:08:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei