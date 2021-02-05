Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar - Son Dakika

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Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar

BURSA - Bursa'da köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirerek, ürettikleri doğal ürünleri bütün Türkiye'ye gönderiyor.

Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler köyünde 43 kadın kooperatif kurarak konak açtı. Kadınlar pandemi tedbirleri kapsamında konaklarını işletemeyince boş durmamak için kolları sıvadı. Kadınlar, turşu, reçel, tatlı gibi doğal malzemelerden yaptıkları ürünleri ziyarete gelenlere sunuyor. Onlarca çeşit doğal ürünü elleriyle hazırlayan kadınlar bu ürünleri paket servis ve kargoyla Türkiye'ye göndermeye başladı. Köylü kadınların ürettiği onlarca çeşit doğal ve lezzetli ürün rağbet görüyor. Köylü kadınlar siparişlere yetişemiyor. Sabahtan akşama kadar hamur açıp onlarca ürün pişiren kadınlar mevsim meyvesinden onlarca çeşit reçel ve turşu kuruyor. Yazdan yaptıkları kurutulmuş gıdaları ise her yere gönderiyor. Arı gibi çalışan kadınlar gelen yoğun taleplere yetişmek için arı gibi çalışıyor.

Zeyniler Çalı Kuşu Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, "Köyümüz kadınlarıyla kooperatif kurduk. Köyümüzde bulunan konakta köyümüze gelen konuklara yaptığımız doğal ürünleri sunuyorduk. Pandemi dolayısıyla işletmemiz kapanınca biz de yaptığımız ürünleri şehir merkezine paket servisle göndermeye başladık. Türkiye'nin birçok şehrinden gelen siparişleri kargoyla gönderiyoruz. Pandemiyi fırsata çevirdik. Ürettiğimiz ürünleri paket servis ve kargoyla gönderime başladık. Doğal ürünlerle yaptığımız onlarca çeşit doğal ürünü Türkiye'nin bir çok iline gönderiyoruz" dedi.

Köyün kadınları ise, "Biz köy kadınları olarak birlik beraberlik içindeyiz. Konakta doğal ürünlerimizi gelen konuklara ikram ediyordum. Pandemi dolayısıyla konakta servis veremeyince biz de hazırladığımız el emeği doğal ürünleri göndermeye başladık. Çok sipariş geliyor, ürünlerimiz beğenildiği için çok memnunuz" şeklinde konuştu.