Köylü kadınların açtığı kafe Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi çekiyor

Köylü kadınların açtığı kafe Türkiye 'nin her yerinden ziyaretçi çekiyorOrmanların içinde şehir manzarasına karşı yöresel lezzetleri sunuyorlarBURSA - Bursa 'da köylü kadınların ormanların içinde açtığı kafe, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor. Reşat Nuri Güntekin 'in Çalıkuşu romanına konu olan Zeyniler köyünde yaşayan kadınlar, yaptıkları yöresel yemekleri Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilere sunuyor. Bursa'yı kuş bakışı gören kafe tam bir lezzet sofrası. Zeyniler'i ziyarete gelen misafirler, köylü kadınların yaptığı yöresel yemekleri yiyerek unutulmaz bir gün geçiriyor.Ahıska göçmeni ailelerin kurduğu Zeyniler köyünde, 41 kadın, 2 yıl önce kooperatif çatısı altında bir araya geldi. Köy konağını işletmeye başlayan kadınlar, burada yörelerine has yemek ve kahvaltılık çeşitlerini yaparak gelen ziyaretçilere sunuyor. Ziyaretçiler, kuş bakışı Bursa manzarasını görmenin yanında, köylü kadınların işlettiği konakta bir birinden lezzetli yemekleri tatma imkanı buluyor.Zeyniler kadınları olarak büyük iş başardıklarını belirten Elif Yıldırım , "Köyümüzü 1877 yılında Ahıska'dan gelen dedelerimiz kurmuş. Köyün kadınları olarak bir kooperatif kurduk. 41 üyemiz var. Burada her gün 15 kişi vardiyalı olarak çalışıyoruz. Yöremize has lezzetleri yaparak gelen misafirlere sunuyoruz. Buraya Türkiye'nin her yerinden ziyarete gelenler var. Yemeklerimizi yiyip buradan mutlu ayrılıyorlar. Köyümüzün havası ve yemekleri bir başka güzel" dedi.