Son Dakika Haberleri: Köylü kadınların 'piyano' heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Köylü kadınların 'piyano' heyecanı

27 dakika önce

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta piyano çalmayı öğreniyor.

Köylü kadınların 'piyano' heyecanı, System.String[]

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta piyano çalmayı öğreniyor. Orhaneli'de Yıldız Sarayı Vakfı'nca yenilenen Halk Eğitim Merkezi 2019- 2020 eğitim ve öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde, köylü kadınlar yeni açılan piyano sınıfına ilgi gösterdi. 4 kişilik sınıflarda öğretim gören köylü kadınlar, film ve dizilerde gördükleri, merak ettikleri piyanoyu öğrenmek istediklerini belirtti.

Müziğe meraklı olduğunu belirten kursiyer Hatice Yılmaz, "Piyano kursu olduğunu öğrendim. Bu yörenin insanı, çalgıya meraklı insanlar. Ben de belki yeteneğim vardır diye piyanoya gelmeyi düşündüm. Yavaş yavaş piyano çalmaya başladım. İlk defa piyano görüyorum. Seslerin çıkması çok tuhaf geliyor. İlk defa bir kutunun içinden ses çıktığını görüyoruz. Piyano çok eğlenceli. Parmaklarla dokunarak küçük küçük sesler çıkarıyoruz. Bu yörede insanlar oynamaya meraklı olduğu için kaşık oyununda bile piyanist tutuyorlar. Kurslar devam ederse çalmaya başlarız, belki ileride konser veririz" dedi.

'İLK BAŞLARDA PİYANO ÇALMAYA ÇEKİNİYORLAR'

Her yaş grubundan öğrencisinin olduğunu belirten müzik öğretmeni Gülşah Akgül, "Piyano elit bir çalgı ama Orhaneli halkı çok meraklı bir halk. Birisi geliyor, gelen kişi diğer arkadaşına tavsiye ediyor. Gelenler oluyor. Yeteneğimiz var mı, yapabilir miyiz diye soranlar oluyor. İlk başlarda çekinerek başlıyorlar ama çalıştıkça alışıyorlar. Piyanoya oturduklarında 'Biz bu aleti filmlerde görmüştük. Piyanoyu ilk defa görüyoruz. Keşke daha önce tanışsaydık' gibi cümlelerle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Orhaneli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdüre verilen ceza isyan ettirdi
Efsane film Çağrı'nın Bilal-i Habeşi'si hayatını kaybetti Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama Adnan Oktar'ın mağdur ettiği isim, mahkeme önünde davul zurna çaldırıp oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:25:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köylü kadınların 'piyano' heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]