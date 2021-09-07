Üye Girişi
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı - Son Dakika

Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı

07.09.2021 00:09

Hindistan'da leopar ve iki kedinin aynı kafese düştüğü anlar nefes kesti. Leoparın kükreme sesine koşan köylüler, kedinin leopara diklendiği anlara da tanıklık etti.

Hindistan'da kaydedilen görüntüler, günün en fazla tıklanan videoları arasına girdi. Maharaştra eyaletinin batısındaki Nashik kentine bağlı bir köydeki kuyuya bir leoparla iki kedi düştü. Ancak asıl sorun buradan sonra başladı. Köylüler, leoparın sinirli şekilde kükremesinin ardından kuyuya doğru koştu.

BURUN BURUNA GELDİLER

Leopar ile kediler önce ne yapacaklarını bilemedi ancak ardından leopar sudan seri bir şekilde çıkarak kediye doğru dişlerini gösterdi. Ayna anda kedinin de leopara diklenmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Köylüler de nefes kesen anlara saniye saniye tanıklık etti.

KEDİNİN AKIBETİ MERAK EDİLDİ

Videoyu izleyenler, kedinin akıbetini merak etti. Orman Müdürlüğü'nden bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hayvanların bir kaç saat sonra düştükleri kuyudan güvenle kurtarıldıklarını açıkladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu kedi birçok insandan daha cesur" yorumlarında bulundu.

Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı

Sosyal Medya, Hindistan, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seda Öğretir'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı 00:33 Seda Öğretir'in sunduğu programda gazeteci Oral Çalışlar canlı yayında uyuyakaldı Cebelitarık'taki kadroyu unutun! İşte kritik Hollanda maçında A Milli Takım'ın muhtemel 11'i 00:18 Cebelitarık'taki kadroyu unutun! İşte kritik Hollanda maçında A Milli Takım'ın muhtemel 11'i Türkiye'nin S-400'ü geliyor! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 23:10 Türkiye'nin S-400'ü geliyor! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Hedefimiz 5 yıl" diyerek müjdeyi verdi
Ali Koç'un 22:21 Ali Koç'un "Sorun çıkarana, sorun çıkarırım" sözleri Sinan Gümüş'ün umurunda olmadı! Futbolcuya tepki büyük İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu 22:05 İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi 21:06 Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi
Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı 20:33 Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı 18:31 Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı

Son Dakika Haberleri
19:10 Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile
18:56 Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen kadrosuna dahil etti
18:50 Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı
18:44 CHP'nin Tanju Özcan kararını eleştiri yapan Şahin Mengü'ye oğlundan davet geldi: Seni de Zafer Partisi'ne bekliyoruz baba
18:03 Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayata veda etti
18:02 Son dakika.. Gine'de darbeciler Liverpool'un yıldızı Naby Keita'yı esir aldı! Futbolcuyu kurtarmak için görüşmeler yapılıyor
17:57 İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek
17:29 Taksim Metrosunda raylara atlayıp, intihar etmeye çalışmıştı! O genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:25 Sarı-lacivertlilerin yeni transferi nasıl bir futbolcu? Yakın çevresi Miguel Crespo'yu anlattı
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 genç kız kardeş öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 genç kız kardeş öldü         
00:35
Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü         
00:29
Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi         
23:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
Meteoroloji uzmanları basa basa uyardı! Volkanik kış tehdidi arttı, dünya nüfusu tehlikede Meteoroloji uzmanları basa basa uyardı! Volkanik kış tehdidi arttı, dünya nüfusu tehlikede         
22:19
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Yoğun bakımlarda aşısız alarmı! Sinovac detayı endişelendirdi Yoğun bakımlarda aşısız alarmı! Sinovac detayı endişelendirdi         
20:40
İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz         
19:30
İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek         
17:57
Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor         
17:00
Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi         
16:00
Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi         
15:56
Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı         
15:44
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 01:11:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement