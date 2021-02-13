Köylü ormanına sahip çıktı, usulsüz kesim durduruldu - Son Dakika

Köylü ormanına sahip çıktı, usulsüz kesim durduruldu

13.02.2021 11:40

Köylü ormanına sahip çıktı, usulsüz kesim durduruldu Giresun'un Görele ilçesinde gençleştirme adı altında yapılan ormandaki ağaç katliamını tespit eden köylülerin tepkisi yetkilileri harekete geçirdi Yapılan incelemede kesim ihalesini alan firmanın usulsüz orman kesimi yaptığı...

Köylü ormanına sahip çıktı, usulsüz kesim durduruldu

Giresun'un Görele ilçesinde gençleştirme adı altında yapılan ormandaki ağaç katliamını tespit eden köylülerin tepkisi yetkilileri harekete geçirdi

Yapılan incelemede kesim ihalesini alan firmanın usulsüz orman kesimi yaptığı belirlenirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesi Taşlık Köyü'nde Ezelteri ormanında gençleştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen ağaç kesimi köylüleri ayağa kaldırdı. Köylülerin tepkisi ve şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde kesim ihalesinin alan firmanın usulsüz ağaç kesimi yaptığı iddiasıyla Görele Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlatırken, kesim işlemleri de durduruldu. Kesilen ağaçlara ise Orman İşletme Müdürlüğü tarafından el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Taşlık köyü Ezelteri mevkiinde gençleştirme yeni fidan dikimiyle ilgili proje kapsamında ağaç kesim ihalesi yapıldı. Yapılan ihale kapsamında kesilecek ağaçlar mühürlendi. Ancak kesimi takip eden köylülerin ihbarı sonrasında Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin denetimi ile mühürsüz ağaçların da kesildiği tespit edildi. Gerekli işlemler yapılarak konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Görele Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, kesim durduruldu, kesilen ağaçlara ise el konuldu.

Köy sakinlerinden Nevzat Eyibil konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ormana yol vurulmuş ve yol güzergahındaki ağaçlar kesilecek diye biliyorduk ancak baktığımızda ormanda adeta ağaç katliamı yaptığını gördük bunun üzerine ilgili yerlere bilgi verdik. Şuanda kesimin durdurulması ve gerekli incelemenin yapılması ormanlarımızı korumak adına son derece bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Ormanda ağaç kesimi sonucu köy şebeke suyunun hasar gördüğünü ve köy yollarının da bozulduğunu ifade eden Köy Muhtarı İbrahim Tüysüz ise "Ormandaki usulsüz kesimleri görünce hemen ilgili makamlara tespit ve inceleme için dilekçeler verdik ve dilekçelerimizin sonucunda da gerekli işlemlerin yapıldığını gördük. Bununla birlikte ağaç kesimi ve nakliyesi sırasında köyümüzün içme suyu ve yolları ciddi hasar görmüştü. Bu konuda da gerekli girişimlerde bulunduk ve hem yol hem de içme suyu sorunumuzun çözülmesi için çalışma başlatılacak" dedi.

Köylü ormanına sahip çıktı, usulsüz kesim durduruldu
Köylü ormanına sahip çıktı, usulsüz kesim durduruldu
Köylü ormanına sahip çıktı, usulsüz kesim durduruldu
Köylü ormanına sahip çıktı, usulsüz kesim durduruldu

Orman İşletme Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, Giresun, Görele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köylü ormanına sahip çıktı, usulsüz kesim durduruldu - Son Dakika


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