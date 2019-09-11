Son Dakika Haberleri: Köylü pazarı ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor
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Köylü pazarı ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor

31 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinin köylerinde yaşayan vatandaşlar, ürettikleri sebze, meyve, süt ürünleri, el yapımı reçel ve pekmezleri getirip sattıkları pazar, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Köylü pazarı ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinin köylerinde yaşayan vatandaşlar, ürettikleri sebze, meyve, süt ürünleri, el yapımı reçel ve pekmezleri getirip sattıkları pazar, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor.


İlçe pazarından ayrı olarak haftada bir gün salı günleri açılan köylü pazarında, satışa sunulan doğal ve organik ürünler kısa sürede tükeniyor ve üreticilere büyük gelir kaynağı oluyor. Köylü pazarında satış yapan kadın üreticiler, "Haftada 6 gün üretip, bir gün satıyoruz. Geceden sabahlara kadar çalışıyoruz. Tarlamızda, bağımızda, bahçemizde yetişen meyvelerimizden reçeller yapıyoruz. İneklerimizin sütünden peynir, yoğurt yapıyoruz. Burada satılan her şey tamamen doğal" dediler.


10 yıldır pazarcılık yaptığını belirten Emet ilçesi Doğanlar köyünden Tahsin Çehresiz, "Tamamen organik olan ve kendi ürettiğimiz fasulye, biber, patates, yerli kavun, yerli karpuz satışı yapıyorum. Köylü pazarına ilgi yoğun. Ürünlerimizi kısa sürede satıp, bizde ilçedeki marketlerden ihtiyaçlarımızı alıyor ve köyümüze dönüyoruz. Aslında sattığımız ürünün parası yine ilçede kalıyor. Çay, şeker, yemek yağı gibi temel ihtiyaçlarımızı sattığımız bu ürünlerin parasıyla ilçemizden alıyoruz. Üreten köylü oldukça hiçbir ilçe veya şehir ekonomik açıdan gerilemez" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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