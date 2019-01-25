Son Dakika Haberleri: Köylü Pazarında Bulduğu Parayı Polislere Teslim Etti

Köylü Pazarında Bulduğu Parayı Polislere Teslim Etti

35 dakika önce

Karabük'te cuma pazarında kurulan köylü pazarında bir genç, yerde bulduğu bin 600 TL'yi polislere teslim etti.

Köylü Pazarında Bulduğu Parayı Polislere Teslim Etti, System.String[]
Karabük'te cuma pazarında kurulan köylü pazarında bir genç, yerde bulduğu bin 600 TL'yi polislere teslim etti. Parayı teslim alan trafik polisleri genci örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Karabük'te cuma günleri kurulan cuma pazarında yerde deste halinde bin 600 TL para bulan Onur Eren isimli bir vatandaş, durumu polis merkezini bildirdi. Bunun üzerine bölgede bulunan trafik polisleriyle irtibata geçen Eren, sahibini bulamadığı bin 600 TL'yi tutanakla birlikte polislere teslim etti.

Trafik polisleri örnek davranışından dolayı genci tebrik etmeyi ihmal etmedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:38 Kaynak: İHA

Karabük, Yaşam
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