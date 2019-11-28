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Köylü yangınlara karşı kendi su tankerlerini yaptırdı

6 saat önce

Köylü yangınlara karşı kendi su tankerlerini yaptırdıGİRESUN - Giresun'un iç kesiminde kalan ve il merkezine uzak ilçelerinden olan Alucra ilçesinde köylüler "Her şeyi devletten beklememek" adına meydana gelebilecek herhangi bir yangın olayına müdahale etmek için kendi su tankerlerini...

Köylü yangınlara karşı kendi su tankerlerini yaptırdı

GİRESUN - Giresun'un iç kesiminde kalan ve il merkezine uzak ilçelerinden olan Alucra ilçesinde köylüler "Her şeyi devletten beklememek" adına meydana gelebilecek herhangi bir yangın olayına müdahale etmek için kendi su tankerlerini yaptırıp köylerine getirdiler.

İlçenin en uzak köyü olan Demirözü Köyü sakinleri köyün derneği vasıtasıyla aldıkları 3 tankeri törenle köye getirdiler. Yaz aylarında meydana gelen yangınlar sonrası Alucra Demirözü Köyü Derneği çareyi yangın tankeri almakta buldu. Yapılan görüşmeler ve pazarlıklar sonucu Alucra Demirözü Köyü tüzel kişiliğine 3 tane 3 tonluk 25 metre yüksekliği su basabilme kapasitesine sahip seyyar tankerler yaptırdıklarını belirten Dernek Başkanı Halim Çece, Ağustos ayında köyde çıkan yangınlarda 5 evin kullanılmaz hale geldiğini hatırlattı.

Çece, çıkan yangınlara şahit oldukları için böyle bir çare bulduklarını ifade ederek, "Köyümüzde çıkan yangına bizzat şahitlik ettik. İtfaiye gelene kadar yaşanan çaresizliğe şahit olduk. İstanbul'a dönünce de hemen ilk işimiz bu araçların araştırılması oldu. Bizim köyümüz ilçenin en uzak köylerinden biri ve orman köyü. Sadece ev yangınları değil Allah göstermesin olası çevre köylerde de olabilecek durumlara da müdahale edilebilmesi adına seyyar olması gerektiğini düşündük. Biz köyümüze hayırseverlerimizin de desteği ile bunları kazandırdık. Umarım ve temennim odur ki kullanmak nasip olmaz" dedi.

Köylü yangınlara karşı kendi su tankerlerini yaptırdı

Alucra, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
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