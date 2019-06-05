Son Dakika Haberleri: Köylüler 200 yıldır köy odasında bayramlaşıyor
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Köylüler 200 yıldır köy odasında bayramlaşıyor

59 dakika önce

İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyü sakinleri, yaklaşık 200 yıldır köy odalarında bayramlaşıyor.

Köylüler 200 yıldır köy odasında bayramlaşıyor, System.String[]
İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyü sakinleri, yaklaşık 200 yıldır köy odalarında bayramlaşıyor.
Hacıbeyli'de aileler, bayram namazından sonra evlerinde hazırladıkları yemekleri köy odalarına götürüyor.

Özenle hazırlanan yemekler yendikten sonra köy odası bayramlaşma düzenine hazırlanarak, odanın en yaşlı üyesinden başlanarak, sırayla bayramlaşılıyor.
Köy odalarının yaşlılarından Süleyman Çayır, Hacıbeyli köyünün bayramlaşma geleneğinin yaklaşık 200 yıllık olduğunu söyledi.
Çayır, her dini bayramda köy odalarında bayramlaşma kültürünün yaşatıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sabah camide hep beraber bayram namazını kılarız. Köyümüzde sülalelerimize göre yaklaşık 15 köy odamız var. Evlerimizde hazırlattığımız yöresel yemeklerimizi odalarımıza getirerek, hep beraber yeriz. Daha sonra odamızı bayramlaşmaya hazır hale getiririz ve hep birlikte bayramlaşırız."
Kendi odalarından sonra da köydeki diğer odaları tek tek gezdiklerini aktaran Çayır, geleneklerinin sonraki nesillerce yaşatılmasını istediklerini vurguladı.
Ahmet Vermez de geleneklerinin yaşayan bir kültür hazinesi olduğunu ve yaşatılması için ellerinden gelini yaptıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:46 Kaynak: AA
İhsaniye, Hacıbeyli, Güncel
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