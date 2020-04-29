Köylüler 21 günlük karantina sürecini anlattı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyündeki vatandaşlar, korona virüs (Covid-19) tedbirleri tedbirleri kapsamında kaldığı 21 günlük karantina sürecini anlattı. Çiftçilik yapan vatandaşlar, gözlem sürelerinin bitmesinin ardından köyde yarım kalan işlerine devam etti.



Delice Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Büyükafşar köyündeki 8 Nisan itibariyle başlanan karantina, 28 Nisan saat 00.00'da sona erdirildi. Köyde 21 günlük karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, geçimlerini sağladığı tarım arazisindeki yarım kalan işlerine devam ediyor. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü köyde giriş ve çıkışlardaki barikatların kaldırılmasıyla köye gelen sebzecilerden de vatandaşlar alışveriş yaparak ihtiyaçlarını gideriyor. Karantina sürecinde evde kalan vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılandı. Köyde, 65 yaş ve üstü ile ile 20 yaş altı insanların sokağa çıkma kısıtlaması da devam ediyor.



"Öksürdüğümüz zaman kendimizden korktuk"



Karantina sürecini anlatan 46 yaşındaki Mesut Akbal, "Bu süreç aslında dünyayı zorlayan bir süreç. Sadece Büyükafşar'ı değil, dünyayı korkutan bir süreç oldu. Bizler de illaki çekimser kaldık. Yani korku yaşadık. Öksürdüğümüz zaman kendimizden korktuk. O şekilde bir süreç yaşadık. Buralar da yaşam daha sıkıntılı. Bir bakkalımız var zaten oradan ihtiyaçlarımızı giderdik. Evden çıkamayan arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını da 112 aracılığıyla jandarma ekiplerimiz karşıladı. Sağ olsunlar onlara da buradan teşekkür ediyorum. Gece gündüz canla başla vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getirdiler. Bunu herhalde Kırıkkale Alay Komutanlığı istemiş 23 Nisan'da çocuklarımızı da unutmadılar. Onlar da kendi aralarında araçlarını süslediler. Tertip düzenlediler. Onlar da sağ olsunlar" dedi.



"Traktörlerimizle tarlalarımızı süreceğiz"



Akbal, "Dünya'da 200 binden fazla kişi ölmüş çok şükür bizim buralarda da bir hastalık gerçekleşmedi. Ama illaki korktuk. Kimseye dokunamıyorsun, evde çocuğuna dokunamıyorsun, çocuğun bardağından su içemiyorsun. Öyle bir korku yaşadık. Traktörlerimizle tarlalarımızı süreceğiz. Bağlarımızı budama, belleme, çapalama işleri, yani ekip biçme işlerimiz süratle devam edecek. Korona daha engel olamaz buna. Bu işlerimizle ilgileneceğiz" şeklinde konuştu.



"Karantina uzadıkça evlerden çıkmadık"



Çiftçilikle uğraşan Tekin Sarıkaya da evden çıktığı ilk gün köy manzarası karşında türkü söyledi. Karantinayı haberini aldıklarında korku yaşadıklarını belirten 47 yaşındaki Tekin Sarıkaya, "İlk duyduğumuzda tabi ki korktuk panikledik. Çünkü karantina deyince biraz ürperdik. Sokağa çıkma yasağı vardı evlerden çıkamadık. O arada işte ne olduğunu anlamaya çalıştık. Hasta mı var? Virüs mü var köyümüzün içerisinde? Telaş korku yaşadık. Karantina uzadıkça evlerden çıkmadık. Sadece bakkala gelip alışverişimizi yapıp tekrardan evimize gittik. Ama memnunduk bu bizim sağlımız içindi. Korkumuzu şöyle yendik; evde kalarak daha güvende olduğumuzu, daha güvende olduğumuzu veya hastalığa karşı korunaklı olduğumuzu anladık. Memnun kaldık karantinada olduğumuzdan dolayı. Evde de temizliğimize dikkat ettik. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ettik" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE