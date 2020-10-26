Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu - Son Dakika

Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu

26.10.2020 10:12
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu, System.String[]

Bursa'da kendi aralarında para toplayan çiftçiler köylerine fabrika kurdu.

Bursa'da kendi aralarında para toplayan çiftçiler köylerine fabrika kurdu.

Türkiye'ye örnek olacak girişimcilik örneği Mudanya ilçesi Esence köyünde yaşandı. Uzun yıllar zeytincilik yapan çiftçilerin en büyük sıkıntısı ürünlerini aracı olmadan pazarlamaktı.

Kendi ürünlerini kendileri pazarlamak isteyen köylüler 2013 yılında kooperatif kurdu. Zeytinyağı fabrikası inşa etmeye karar veren köylüler kooperatif aracılığıyla kendi aralarında topladıkları paralara bir de hibe desteği sağladılar.

Esence köylüleri 3 milyon lirayı bulan fabrika kurmayı başardı. Bu fabrikada zeytinlerini sıktıran köylüler elde ettikleri zeytinyağlarını Türkiye'nin her yerine ve dünyanın farklı ülkelerine pazarlamayı hedefliyor.

Büyük işi başardıklarını ifade eden köylüler, "Fabrikamız 1 ay önce faaliyete girdi. Köyümüze 2003 yılında kurduğumuz kooperatife destek verip fabrika için ilk adımı attık. Bu fabrikayla köyümüzün ürünlerinin değerinde satılmasını hedefliyoruz. Bu fabrikayı kurmak bizim için başlangıç, Bundan sonra markalaşmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha da büyük. Bu başlangıç. İleride sofralık zeytin için de ayrı bir yatırım yapıp paketleme tesisi yapmayı düşünüyoruz. Ülkemizde çiftçinin para kazanabilmesi ve çiftçiliğini devam ettirebilmesi için kooperatifleşme şart. Bu tür yatırımlar yapılmak zorunda. Yoksa çiftçi ayakta duramayacak artık. Kendi ürünümüzü kendimiz işleyip kendimiz pazarlayıp bu şekilde gelir elde etmek zorundayız. Masraflarımız çok fazla. Her yıl maliyetler kat kat artış gösteriyor. Sattığımız ürünler tüketiciye yüksek fiyatlarda gitse de bizden çıkan fiyatlar çok yüksek değil. Bu sebeple biz direkt tüketiciye ürünlerimizi ulaştırmak durumundayız. Aracıları ortadan kaldırıp hem tüketiciye ekonomik şartlarda ürün sunup hem de daha iyi gelir elde etmemiz gerekiyor. Bu fabrika 3 milyon liraya mal oldu. Makinelerimiz son sistem. Günlük 80 ton zeytin işlemesine sahip. Zeytini en iyi şekilde işleyebiliyor. Bu fabrikada 3 -3,5 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edebiliyoruz. Bu fabrikanın sadece bizim köyümüze değil civardaki köylere de faydası olacak" dedi. - BURSA

Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu

Zeytinyağı, Türkiye, Fabrika, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu - Son Dakika Ekonomi

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