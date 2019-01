Köylüler Asırlık Kavak Ağacı "Anıt Ağaç" Olsun İstiyor

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde yaşayanlar asırlık kavak ağacının koruma altına alınmasını istiyor.

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde yaşayanlar asırlık kavak ağacının koruma altına alınmasını istiyor.



Kök saldığı topraklarda zamana meydan okuyan kavak ağacının köy sakinleri için ayrı bir yeri var.



Köylüler, asırlık ağaçla ilgili pek çok hikayenin anlatıldığı, yaz sıcaklarında altında oturup serinledikleri, dost sohbeti yaptıkları, Fırtıma mezrasındaki ata yadigarı ağacın zamana daha fazla direnememesinden endişe ediyor.



Boyu 40 metreyi, çevresi ise 7,5 metreyi bulan ağaca zarar gelmemesi için özen gösteren ve önlemler alan köylüler, ağacın korunmaya alınmasını ve anıt ağaç olmasını istiyor.



Saraç Köyü Muhtarı Sefer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yaşayan büyüklerinin kavak ağacının bölgenin en yaşlı ağacı olduğunu söylediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:



"Kavak ağacımızın içi boş. Yüzündeki kabuklar ağacı ayakta tutmakta. Her an tehlike arz etmektedir. İlgili makamlarca bu ağacımızın korunma altına alınmasını istiyoruz. Köydeki vatandaşlarımız sıcak havalarda bunun altında toplanıp oturuyorlar. Köyümüze bu ağacı görmeye gelenler var. Ağacımız ululuğu ile herkesin ilgisini çekiyor."



Köy sakinlerinden Durmuş Koçak da ağacın yıkılması halinde üzüleceklerini ifade ederek, "On iki yıl önceki valimiz bu ağacı incelemek için görevli gönderdi. O zaman burası koruma altına alınacaktı. Valimiz gidince o da kaldı. Ağacımızı görenler ağacın Tokat'ın en eski ağaçlarından bir tanesi olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.



Kava ağacı anıt ağaç olarak tescillenecek



Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz da tabiat varlığı olan anıt ağaçların tespit, ilan ve yürütme görevinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünde olduğunu belirtti.



Ağacın tescili için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Yılmaz, işlemlerin ardından asırlık kavak ağacının "anıt ağaç" olarak koruma altına alınabileceğini bildirdi.

