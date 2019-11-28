Son Dakika Haberleri: Köylüler, Ayvazhacı'daki gölde hobi amaçlı balık besliyor
Son Dakika Güncel Köylüler, Ayvazhacı'daki gölde hobi amaçlı balık besliyor - Son Dakika

Köylüler, Ayvazhacı'daki gölde hobi amaçlı balık besliyor

7 saat önce

Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyündeki vatandaşlar, bölgede yıllardır bölgede bulunan göle sazan balıkları getirerek hobi amaçlı besliyorlar.

Köylüler, Ayvazhacı'daki gölde hobi amaçlı balık besliyor, System.String[]

Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyündeki vatandaşlar, bölgede yıllardır bölgede bulunan göle sazan balıkları getirerek hobi amaçlı besliyorlar.


Ayvazhacı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Feramuz Serçe, bölgede bulunan gölün yaklaşık 300 yıllık olduğunu iddia ederek, "Bu gölde sadece su vardı, eskiden bölgede yaşayanlar hayvanlarını sulardı bu gölde. Kar ve yağmur sularının oluşturduğu bu göle bir süre önce sazan balığı getirdik. Bu balıklar da gölde tutundular" dedi.


Köylülerin bölgede hem hayvanlarını suladığını hemde stres atmak ve hobi amaçlı göldeki balıkları beslediğini söyleyen Feramuz Serçe, "Köylüler evlerindeki bayat ekmekleri buraya getirerek balıkları besliyorlar ve stres atıyorlar" diye konuştu.


60 yaşında olan Ümmani Karakaya ise, "Bu göl ben kendimi bildim bileli var" diyerek, "Bu gölün suyu hiç bitmiyor. Kar ve yağmur sularının biriktiği bu gölde bir çok balık bulunuyor. Bizler de evlerimizdeki bayat ekmekleri getirerek bu balıkları besliyoruz" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
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