Köylüler, 'Barış Pınarı Harekatı' ismini Kur'an Kursu'na verdi

Afrin Harekatında köye devasa bayrak anıtı yapan köylüler, şimdi de "Barış Pınarı Harekatı" ismini köyde yapımı süren Kur'an Kursu'na verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da daha önce Afrin Harekatı sırasında devasa bayrak anıtı yapan köylüler, şimdi de "Barış Pınarı Harekatı" ismini köyde yapımı süren Kur'an Kursu'na verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek tüm Türkiye genelinde olduğu Elazığ'da da devam ediyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Korucu (Genefik) Köyü'nde 165 metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden iki katlı Kur'an kursu, taziye evi ve misafirhaneden oluşan çok amaçlı binanın adına, 'Barış Pınarı Harekatı' adı verildi. Köyü ziyaret eden Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise köylülerle bir araya gelerek inşaatı devam eden bina hakkında bilgi aldı. Öte yandan yine Genefik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği daha önce de Afrin Harekatı'na destek vermek amacıyla köylerinin en yüksek tepesine devasa Türk bayrağı dikmişti.

Barış Pınarı Harekatı ismini yaşatmak ve operasyona destek vermek için böyle bir projeye imza attıklarını belirten Genefik Köyü Dernek Başkanı Tekin Güleç, "Güzel bir eser yapma aşamasındayız. Bundan yaklaşık 1 yıl önce Afrin Harekatı döneminde Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'nın da destekleriyle köyümüze bir bayrak anıtı yaptık. Güzel oldu. İyi bir mesaj verdiğimizi düşünüyoruz. Bu yapı ise köyümüz için ikinci proje. Buranının inşaatına başladıktan sonra 'Barış Pınarı Harekatı' başladı. ikinci bir desteğimiz olsun dedik. Köyümüz Kürt kökenli bir köy. Buradaki mesajımız, köyümüz birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir etnik gurubun ayrımı olmadan tüm renkleriyle bir destek mesajı vermek. Sınırdaki askerimize güç ve moral olsun diye manevi destek vermek istedik. Bina, 156 metrekare alan üzerinde iki katlı çok amaçlı bir taziye evi, misafirhane ve kuran kursu olarak kullanılacak" dedi.

Fırat'ın doğusunda ciddi bir operasyona girdiklerini ve Genefik Köyü'nde 'Barış Pınarı Harekatı' adı verilen yapıyı yerinde incelediklerini dile getiren Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise, "Genefik Köyü'nde yapımı devam eden 165 metrekarelik bir yapının inşaatının yanı başındayız. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Afrin operasyonu üçgeninde operasyonlarımız devam ederken, Genefik'in yüksek tepesinde Türk Bayrağı Anıtı'mızı dikmiştik. Şan ve şerefle dalgalandırmaya çalışıyoruz. Bugün buna bir savaş diyenler var ama ben o savaşı kabul etmiyorum. Çünkü maşa örgütleriyle savaş olmaz. Ancak biz operasyon yaparız. İnşallah yakın zamanda bitecek olan bu inşaatın da hayırlı hizmetlere vesile olacağını ümit ediyorum. Sermaye sahiplerine de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Barış Pınarı Harekatı, adını vereceğimiz bu yapıya ekonomik destek ve katkılarını bekliyoruz. Tez zamanda başlayıp bitmesi ve hizmete girmesi tek temennimiz" diye konuştu.