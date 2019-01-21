Son Dakika Haberleri: Köylüler Baz İstasyonu İstiyor

Köylüler Baz İstasyonu İstiyor

58 dakika önce

Adıyaman Atatürk Barajına yakın merkeze bağlı Durak Köyü Pınarbaşı Mezrasında vatandaşlar baz istasyonu kurulmasını istiyor.

Köylüler Baz İstasyonu İstiyor, System.String[]
Adıyaman Atatürk Barajına yakın merkeze bağlı Durak Köyü Pınarbaşı Mezrasında vatandaşlar baz istasyonu kurulmasını istiyor.

Telefonlarda şebeke problemi yaşayan ve cep telefonları çekmeyen köylüler GSM operatörlerinden baz istasyonu kurmasını istiyor. Durak Köyü Pınarbaşı Mezrasında oturan vatandaşlar binaların üzerine çıkarak baz istasyonu kurulmasını istiyor.

Köylerinin baraj kenarında ve rakımın çok düşük olmasından dolayı telefonlarının çekmediğini belirten köylüler, tüm operatörlerin baz istasyonu kurması gerektiğini dile getirdi.

Telefonla konuşmak için yüksek yerlere çıktıklarını söyleyen vatandaşlar ilgili yerlere dilekçe verdiklerini aktardı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi

600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:27:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köylüler Baz İstasyonu İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]