Köylüler çeşmelerini imece usulü ile temizledi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Hamidiye köyü sakinleri imece usulü ile köydeki çeşmelerin bakımını yapıp, temizledi.

Hamidiye köyünde vatandaşlar, Ramazan ayında hayırseverlerin destekleriyle imece usulü çeşmelerin bakım ve temizliği köylüler tarafından yapıldı. Hayırseverlerin destekleriyle köy içerisindeki kullanılan çeşmelerin bakımını köylüler el birliğiyle yaptıkları çeşmelerin, çevresinde oluşan yabani ot ve ağaçları temizledi. - AFYONKARAHİSAR