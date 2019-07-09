Son Dakika Haberleri: Köylüler dar yolun genişletilmesini istiyor
Son Dakika Güncel Haber

Köylüler dar yolun genişletilmesini istiyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay köyünde yaşayan vatandaşlar, köyü ilçe merkezine bağlayan Mülk köyü ile Güzelçay köyü arasındaki yolun çok dar olmasından dolayı açıklamalarda bulunarak yol genişletme çalışmalarının yapılmasını istediler.

Köylüler dar yolun genişletilmesini istiyor, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay köyünde yaşayan vatandaşlar, köyü ilçe merkezine bağlayan Mülk köyü ile Güzelçay köyü arasındaki yolun çok dar olmasından dolayı açıklamalarda bulunarak yol genişletme çalışmalarının yapılmasını istediler.

Kahta ilçe merkezine yaklaşık 11 kilometre mesafede bulunan Güzelçay köyüne gidip gelen sürücüler, yolun çok dar olması nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirttiler. İki aracın yan yana geçmesinin neredeyse imkansız olduğu yolda, zaman zaman küçük kazalar meydana geliyor. Mülk Köyü ile Güzelçay Köyü arasında bulunan dar yolun genişletilmesini isteyen köylüler, yetkililerden konuyla alakalı olarak çözüm bulunmasını istedi.

Sürücülerin çok sıkıntı çektiğini ifade eden köy sakinlerinden Gafar Gündüz, "Köyümüz, Kahta merkeze çok uzak değil, fakat buraya giden ve gelen çok oluyor. Bu yolu iyi bilmeyen sürücüler daha büyük sıkıntılar çekiyor. Zaman zaman ayna çarpması ve sürtme gibi küçük çaplı kazalar meydana geliyor. Virajlarda ise görüş mesafesi hiç yok. Karşıdan gelen araçları görmek mümkün değil. Yolumuzun genişletilmesini istiyoruz. Burada bir yol genişlemesi yapılırsa, devletimize ve bizi yönetenlere duacı oluruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kahta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:20:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köylüler dar yolun genişletilmesini istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]