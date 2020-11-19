Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor - Son Dakika

Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor

19.11.2020 08:27
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor, System.String[]

TUNCELİ'nin Hozat ilçesine bağlı Geçimli köyü sakinleri, 1300 yıl önce inşa edilen, bölgedeki geleneksel taş işçiliğinin detaylarını en iyi yansıtan ve bir dönem definecilerin talanına uğrayan, Ergen Kilisesi'nin restorasyon çalışmasının yapılıp, koruma altına alınarak turizme...

TUNCELİ'nin Hozat ilçesine bağlı Geçimli köyü sakinleri, 1300 yıl önce inşa edilen, bölgedeki geleneksel taş işçiliğinin detaylarını en iyi yansıtan ve bir dönem definecilerin talanına uğrayan, Ergen Kilisesi'nin restorasyon çalışmasının yapılıp, koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını istiyor.

Hozat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Geçimli köyünde 1300 yıl önce Ermeniler tarafından kesme taş bloklar kullanılıp, yığma teknikle inşa edilen Ergan Kilisesi, bölgedeki geleneksel taş işçiliğinin detaylarını yansıtıyor. Büyük bölümü tahrip olan ve duvarlarına yazılar yazılan kilise, definecilerin de hedefi oldu. Kazılıp taşları götürülen ve Tunceli'nin en büyük kiliselerinden biri olarak kabul edilen Ergen Kilisesi'nin koruma altına alınmasına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yaptığı talebe Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun da 2012'de olumlu cevap verdiğini belirten köylüler, ancak şu ana kadar bir çalışma yapılmadığını söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği kilisenin onarılarak turizme kazandırılmasını isteyen köylüler bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

'BU BÖLGENİN EN ÖNEMLİ KUTSAL DEĞERİDİR'Köylülerden Cimşit Oğuzhan (87), önceleri düğün olduğunda gelinin iki sütun içerisinde bulunan gelin odasından çıkarıldığını ifade ederek, "Yaklaşık 1300 sene önce yapıldığını söylüyorlardı. Duvarları yapılıydı. Çok güzeldi. İki sütun içerisinde gelin odası vardı. Düğün olduğu zaman gelini buradan çıkartıyorlardı. Bizler sahip çıkamadık. Tarihi önemini bilmiyorduk. Zamanla duvarlarını kırdılar. Defineciler gelip dolaşıyordu. Bu bir tarihtir. Buranın korunması lazım. Bizim de yararımızadır. Bu bölgenin en önemli kutsalıdır. Buranın restore edilmesini isteriz" dedi.'TAŞLARI DÖKÜLMÜŞ, DUVARLARINA YAZILAR YAZILMIŞ'

Kiliseyi gezmeye gelen Cüneyt Coşkun da kilisenin tahrip edildiğini belirterek, "Buraya ilk defa geliyorum. Arkadaşlarımın önerisi üzerine geldim. Önceden adını çok duymuştum. Tunceli bölgesi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Kültürel açıdan çok zengin. Birçok kilise var. Ergen de bunlardan birisi. İçine girip gezdiğimiz zaman vatandaşlar tarafından çok tahribata uğradığını görüyoruz. Taşları dökülmüş, duvarlarına yazılar yazılmış ve içerisinde ateş bile yakılmış. Bu durum, vatandaşlar olarak bizleri çok üzüyor. Hiçbir şey yapamıyorsak bile vatandaş olarak zarar vermeyelim. Vatandaş olarak tarihi korumak bizim görevimiz. Yetkili mercilerin burayı koruma altına alması bizi mutlu edecektir" diye konuştu.


- Tunceli
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor
Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor

Ermeniler, Tunceli, Turizm, Hozat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köylüler, definecilerin talan ettiği kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istiyor - Son Dakika


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