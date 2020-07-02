Köylüler, deredeki taşkın sırasında tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti - Son Dakika

Köylüler, deredeki taşkın sırasında tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
ERZİNCAN'da etkili olan sağanağın taşıdığı çamur nedeniyle Kurt Deresi'nde taşkın meydana geldi.
ERZİNCAN'da etkili olan sağanağın taşıdığı çamur nedeniyle Kurt Deresi'nde taşkın meydana geldi. Köylülerden bazıları, tehlikeyi hiçe sayarak selfie çekti ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.
Erzincan'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi'nde taşkın meydana geldi. Yağmur sularının taşıdığı çamurla birlikte derenin üzerinde bulunan Günebakan köyünde, vatandaşlar paniğe kapıldı. Köy yolunu ulaşıma kapayan deredeki çamur ve suların gelişi sırasında dere kenarında olan bazı kişiler, tehlikeyi hiçe sayıp selfie çekti ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Çamurlu suyun akışı sırasında köylüler de bu kişileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Köylüler aynı olayı son bir hafta içinde ikinci kez yaşadıklarını söyledi.Sel sonrası Vali Mehmet Makar köye giderek incelemelerde bulundu. Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait iş makineleri köy yolundaki çamuru temizlemek için çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:59 Kaynak: DHA
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