Köylüler, derelerini kirleten işletmelere caydırıcı yaptırım uygulanmasını istiyorlar - Son Dakika
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Köylüler, derelerini kirleten işletmelere caydırıcı yaptırım uygulanmasını istiyorlar

12.05.2022 12:03

Köylüler, derelerini kirleten işletmelere caydırıcı yaptırım uygulanmasını istiyorlar Bu köyün deresinde balık yerine inek pisliği yüzüyor Köylüler derelerine hayvan pisliği salan işletmelerden şikayetçi Bursa'da Uluabat Gölü yakınlarında çiftliklerin hayvan dışkılarını saldığı derelerde...

Köylüler, derelerini kirleten işletmelere caydırıcı yaptırım uygulanmasını istiyorlar

Bu köyün deresinde balık yerine inek pisliği yüzüyor

Köylüler derelerine hayvan pisliği salan işletmelerden şikayetçi

BURSA - Bursa'da Uluabat Gölü yakınlarında çiftliklerin hayvan dışkılarını saldığı derelerde balık yerine hayvan pislikleri yüzüyor. Çevre felaketi köylüleri isyan noktasına getirdi.

Karacabey ilçesi Yenikaraağaç köyü sakinlerini köyün derelerine salınan hayvan pisliklerinden şikayetçi. İddiaya göre, köyün arazinde kurulan 5 bin hayvan kapasiteli büyükbaş çiftlikleri hayvan dışkılarını arıtmadan köyün derelerine salıyor. Derelerden tarlalarını sulayan köylüler ise hayvan pisliği salınan derelerdeki suların tarlalarındaki ürünleri kuruttuğunu belirterek yetkilileri göreve davet etti.

Köylüler derelerini kirleten işletmelere caydırıcı cezalar uygulanmasını talep ediyor. 4 bin dönümde alanda tahıl, sebze ve meyve yetiştirilen köyde üreticiler derelere salınan pislikler sebebiyle tarlalarını sulayamadığı için yeterli verim alamıyor.

Derelerini kirleten işletmelere caydırıcı yaptırım uygulanmasını isteyen köylüler, "Derelerimiz kirletiliyor. Köyümüzde bulunan işletmeler derelere hayvan dışkılarını bırakıyor. Bu da suda asit oluşturuyor. Bu suyla ürünlerimizi sularsak ürünlerimiz kuruyor. Ayrıca sudaki gübreler sebebiyle sulama motorlarımız bozuluyor. Biz bu işe biran önce çözüm bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz. Köyümüzde ekim yapılan 4 bin dönüm arazi var araziler yeteri kadar sulamadığı için kaliteli ürün alamıyoruz" dedi.

Köylüler, derelerini kirleten işletmelere caydırıcı yaptırım uygulanmasını istiyorlar
Köylüler, derelerini kirleten işletmelere caydırıcı yaptırım uygulanmasını istiyorlar
Köylüler, derelerini kirleten işletmelere caydırıcı yaptırım uygulanmasını istiyorlar
Köylüler, derelerini kirleten işletmelere caydırıcı yaptırım uygulanmasını istiyorlar

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Uluabat Gölü, İsyan, Bursa, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köylüler, derelerini kirleten işletmelere caydırıcı yaptırım uygulanmasını istiyorlar - Son Dakika


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