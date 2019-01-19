Köylüler Elektriksiz Kalmasın Diye Zorlu Kış Şartlarında Direklere Tırmandılar
14 dakika önce
Giresun'da görev yapan elektrik dağıtım görevlileri zorlu kış şartlarında kimse karanlıkta kalmasın diye çalışmalarına devam ediyorlar.
Giresun
'da görev yapan elektrik dağıtım görevlileri zorlu kış şartlarında kimse karanlıkta kalmasın diye çalışmalarına devam ediyorlar.
Giresun'un Bulancak
ilçesinde görev yapan elektrik işçileri fırtınanın ve kar yağışının etkilediği bölgelerde yoğun kar ve fırtınanın etkisiyle kopan yüksek gerilim hatlarını onarmaya devam ediyorlar. Önceki gün Bulancak'a bağlı Aydındere
Beldesinden geçen yüksek gerilim hattına bağlı enerji nakil hattının iletkenin kopması üzerine elektriksiz kalan bölgeye ulaşan elektrik işçileri bölgeyi ikiye ayıran dereden soğuğa aldırmadan geçerek iletken teli birleştirip köyün enerji almasını sağladılar. Soğuk suda donma tehlikesini göze alarak görevlerini yerine getiren elektrik işçileri yoğun kar yağışının olumsuz etkilediği bölgelerde yüksek gerilim hatlarına çıkarak onarımlarına devam ediyorlar. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:53 Kaynak: İHA
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