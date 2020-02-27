Köylüler gönüllü olarak mezarlık temizliyor - Son Dakika
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Köylüler gönüllü olarak mezarlık temizliyor

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyü mezarlığının temizliği her yıl gönüllü vatandaşlar tarafından yapılıyor.

Köylüler gönüllü olarak mezarlık temizliyor, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyü mezarlığının temizliği her yıl gönüllü vatandaşlar tarafından yapılıyor.


Kızılçukur köyünde mezarlığın temizlenmesi için bir araya gelen köylüler, mezarlıktaki yabani otları temizleyip, ağaç dallarını buduyorlar.


Köy Muhtarı Nevzat Güner, her yıl mezarlığı gönüllü vatandaşların katılımıyla temizlediklerini belirterek, "Hayırsever halkımız ile ele ele vererek mezarlıkta kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyoruz. Yabancı otları çapalıyor, ağaçların dallarını buduyoruz. Ayrıca cenaze defni esnasında rahat geçilebilmesi için mezar aralarını açıyoruz. Temizlik çalışmaları 1-2 gün içinde tamamlanacak. Temizlik çalışmalarına destek veren ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:13 Kaynak: İHA
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