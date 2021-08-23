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KÖYLÜLER GÜNEŞ PANELİ SAYESİNDE AYDA 10 BİN TL TASARRUF SAĞLIYOR - Son Dakika

KÖYLÜLER GÜNEŞ PANELİ SAYESİNDE AYDA 10 BİN TL TASARRUF SAĞLIYOR

23.08.2021 10:38

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesi Bozon köyünde sulama kooperatifi üyelerinin kurduğu güneş panelleri ile ayda 10 bin TL'lik tasarruf sağlanıyor.

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesi Bozon köyünde sulama kooperatifi üyelerinin kurduğu güneş panelleri ile ayda 10 bin TL'lik tasarruf sağlanıyor.

Yılın 300 günü güneş alan Mersin'de elektrik üreten güneş panellerinin kullanımı, tarımsal sulama için de yaygınlaşmaya başladı. Mezitli ilçesine bağlı kırsal Bozon Mahallesi'nde sulama kooperatifi üyeleri, 1500 dönüm arazinin sulanması için güneş panelleri kurdu. Mezitli-Bozon Sulama Kooperatifi Başkanı Seyfettin Duman, paneller sayesinde günlük 300 kilovat enerji üretilerek 40 beygirlik su motorunun çalıştırıldığını bildirdi.

'2 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDİYOR'

Başkan Seyfettin Duman, ayda ortalama 37-38 bin TL gelen faturaların 27 bine düştüğünü söyledi. 25 yıl ömrü olan panellerin 2 yılda kendisini amorti ettiğinin bilgisini veren Duman, Paneller geçtiğimiz yıl haziran ayında kuruldu. Burada yıl içerisinde 6 ay tarımsal sulama yapılmakta. Tarımsal sulamanın enerjisi tamamen elektrikten karşılanıyor. Bunun aylık maliyetlerini düşürmek için böyle bir işe giriştik. Paneller günlük 300 kilovata yakın elektrik üreterek 40 beygirlik su motorunu çalıştırıyor. Sistem bize aylık 10 bin TL'nin üzerinde fayda sağlıyor. Elektrik faturası geçtiğimiz ay 28 bin TL geldi. Paneller olmasaydı 37-38 bin gelecekti. 1500 dönüm arazide sulama yapıyoruz. Kendisi iki yılda amorti edebilen bir sistem, kullanım ömrü en az 25 yıl. Havanın soğuk ya da sıcak olması fark etmiyor, sadece güneş ışınlarının geldiği açıya bağlı olarak üretim yapıyor dedi.

KÖYLÜLER GÜNEŞ PANELİ SAYESİNDE AYDA 10 BİN TL TASARRUF SAĞLIYOR
KÖYLÜLER GÜNEŞ PANELİ SAYESİNDE AYDA 10 BİN TL TASARRUF SAĞLIYOR
KÖYLÜLER GÜNEŞ PANELİ SAYESİNDE AYDA 10 BİN TL TASARRUF SAĞLIYOR
KÖYLÜLER GÜNEŞ PANELİ SAYESİNDE AYDA 10 BİN TL TASARRUF SAĞLIYOR
KÖYLÜLER GÜNEŞ PANELİ SAYESİNDE AYDA 10 BİN TL TASARRUF SAĞLIYOR

Türk Lirası, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖYLÜLER GÜNEŞ PANELİ SAYESİNDE AYDA 10 BİN TL TASARRUF SAĞLIYOR - Son Dakika


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