Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu - Son Dakika

Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu

22.02.2021 13:17

Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu -10 derecede traktör kasasında taşıdıkları hastalarını ambulansa yetiştirdiler Soğuk havada donamamak için sırayla kabine girdiler Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ayaklarından rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta, yardıma...

Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu

-10 derecede traktör kasasında taşıdıkları hastalarını ambulansa yetiştirdiler

Soğuk havada donamamak için sırayla kabine girdiler

KASTAMONU - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ayaklarından rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta, yardıma koşan köylüler tarafından-10 derece soğukta yaklaşık 10 km traktör kasasında taşındı. Köylüler, soğuk havada donmamak için sırayla traktör kabinine girdiler.

Geçtiğimiz hafta üst üste yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine 30 km uzaktaki Baldıran köyünde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı sonrasında Baldıran köyünde ayaklarında ödem toplanan 60 yaşındaki Mehmet Azgın ise rahatsızlığı artıp ayaklarının üzerine basamayınca hastaneye gitmek için 112 Acil Yardım ekiplerini aradı. İhbarın arından yola çıkan ambulansın kar yağışı sonrası 1 haftadır kapalı olan köylerine ulaşmakta güçlük çekeceğini düşünen köylüler ise hasta komşuları için seferber oldu.

Donmamak için sırayla traktör kabinine girdiler

1.5 metre kar olan köye ambulansın ulaşması için iş makinelerinin çalışma başlattığını öğrenen köylüler, rahatsızlanan Mehmet Azgın'ı branda içinde taşıyarak traktör kasasına yerleştirdiler. -10 derede sıcaklıkta hastalarını ve kendilerini soğuktan korumak için nöbetleşe traktör kabinine girerek ısınan ve 10 kilometrelik yolu aşan köylüler, hastalarını Köfün Ambarı Köyü Derindere Mahallesi'nde sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan Mehmet Azgın adlı hasta, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan hasta daha sonra İstanbul'a sevk edildi.

Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu
Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu
Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu
Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu
Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu
Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu

Kastamonu, 112 Acil, Traktör, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köylüler hasta komşuları için eksi 10 derece soğukta seferber oldu - Son Dakika


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