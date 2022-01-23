KÖYLÜLER, HASTA YAŞLI KADIN İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde rahatsızlanan Hava Kalay(70), köylülerin küreklerle açtığı yolda sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Aydınlar Köyünde yaşayan Hava Kalay, evinde rahatsızlandı. Tansiyon, şeker ve nefes darlığı yaşayan Hava Kalay için sağlık ekiplerine haber verildi. Karlı kaplı köye güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, yaklaşık 1 metreyi bulan kar nedeniyle Hava Kalay'ın evine ise ulaşamadı. Bunun üzerine bir araya gelen köylüler, kazma ve küreklerle karla kaplı yolu açmak için büyük mücadele verdi.

Köylüler, Hava Kalay'ı açtıkları yoldan taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı. İlk müdahalesi köy girişinde yapılan Hava Kalay, ambulans ile Ereğli devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.