Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin... 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü, 18 ev risk altında - Son Dakika
Üye Girişi

Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin... 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü, 18 ev risk altında

29.03.2022 10:08

Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin.

Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin... 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü, 18 ev risk altında

Evler, yollar zarar gördü, köylüler evlerine gitmeye korkuyor

GİRESUN - Giresun'da yoğun kar yağışının ardından sıcaklıkların artması ve yağan yağmur toprak kaymalarına neden oldu. Piraziz ilçesinin Çayır köyünde yaşanan heyelanlar sonrasında evler, yollar zarar görürken, köylüler uyurken toprak altında kalmaktan korktuklarını söyledi.

Giresun'un Piraziz ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çayır köyünün, 40 haneli Karamahmutoğulları mahallesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı ev ve yollar hasar gördü. Köyde heyelanın zarara neden olduğunu söyleyen köylülerden Kemal Memiş, "Köydeki evlerin büyük bir kısmında küçük çaplı hasarlar oluştu. Gece evlerimiz bize mezar olacak diye uyuyamıyoruz. Sürekli korku ve panik halindeyiz. Psikolojimiz bozuldu. Köyümüz her geçen gün adeta torağa gömülüyor. Yağmurlar şiddetini artırırsa buraları terk etmek zorunda kalırız. Köyün büyük bir bölümü heyelan tehditti altında" dedi.

Yıkılan evlerin boş olması faciayı önledi

Yaşanan heyelanda tek tesellilerinin can kaybı olmadığını belirten Köy Muhtarı Vahit Arslan ise "Geçtiğimiz yıllarda heyelan kendisini hissettirmişti yer yer çatlaklar meydana gelmişti. Ancak bu sene kar yağışının hızlı erimesinden ve yağmurdan dolayı heyelan meydana geldi. 40 haneli mahalle yolumuz ulaşıma kapandı. Mahallede 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü şuana kadar tespitlere göre 18 ev risk altında. Heyelan halen yer yer devam ettiğinden dolayı herhangi bir çalışma yapılamıyor. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Riskli görülen 18 ev eşyaları içerisinde duruyor ama içerisinde duran yok. Özellikle yıkılan evlerin sahipleri gurbette olduğu için can kaybı yaşanmadı. Aksi halde heyelan can kayıplarına neden olurdu. Devletimizin desteğiyle mağduriyetler giderilecektir. Önemli olan can kayıplarının yaşanmamasıdır" diye konuştu.

Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin... 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü, 18 ev risk altında
Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin... 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü, 18 ev risk altında
Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin... 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü, 18 ev risk altında

YORUMLAR
500
BARTIN'DA SERT GEÇEN KIŞTA 39 KÖYDE HEYELAN MEYDANA GELDİ BARTIN'DA SERT GEÇEN KIŞTA 39 KÖYDE HEYELAN MEYDANA GELDİ Bartın'da 16'sı büyük 39 heyelan meydana geldi Bartın'da 16'sı büyük 39 heyelan meydana geldi

Toprak Kayması, Piraziz, Giresun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin... 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü, 18 ev risk altında - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Kahraman bekçinin tekmesi: Elinde tüfekle gezen adamı tekme atarak durdurdu
09:49 Kağıt toplayıcıları birbirine girdi: Şah damarı kesilen toplayıcı hayatını kaybetti
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:15:52. #1.11#
SON DAKİKA: Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin... 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü, 18 ev risk altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement