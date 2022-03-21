Köylüler hırsızlık şüphelisini linç etmek istedi - Son Dakika
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Köylüler hırsızlık şüphelisini linç etmek istedi

21.03.2022 22:24

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki bir köyde hırsızlık için girdiği evde yakalanan ve linç edilmek istenen hırsızı vatandaşın elinden jandarma kurtardı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki bir köyde hırsızlık için girdiği evde yakalanan ve linç edilmek istenen hırsızı vatandaşın elinden jandarma kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıbaşı köyünde bir eve hırsız girdiğini fark eden bir köy sakini, durumu önce köylüye ardından da jandarmaya haber verdi.

Hırsızın silahlı olabileceği ihtimaline karşı ev girmeyen köy sakinleri, hırsızın kaçmaması için evin çevresini sararak jandarmanın gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen jandarma ekibi, düzenlenen operasyonla hırsızı yakaladı.

Öfkeli olan köy sakinleri, hırsızın ekiplerce araca götürüldüğü sırada linç etmek istedi.

Jandarmanın müdahalesi sonucu linç edilmekten kurtarılan hırsız, ekip aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Köylüler hırsızlık şüphelisini linç etmek istedi
Köylüler hırsızlık şüphelisini linç etmek istedi
Köylüler hırsızlık şüphelisini linç etmek istedi

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Kovancılar, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köylüler hırsızlık şüphelisini linç etmek istedi - Son Dakika


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