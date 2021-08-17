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Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu

17.08.2021 12:44
Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu, System.String[]

Amasya'nın Alasur köyünün sakinleri, Yeşilırmak kıyısından gelen silah sesini duyunca durumu jandarmaya iletti. Yapılan aramada, 27 yaşındaki Muhammed Burhan silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ

Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Burhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu

Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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