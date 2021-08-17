Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Burhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.

Merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü.

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