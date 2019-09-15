Son Dakika Haberleri: Köylüler imece usulü kışa hazırlanıyor
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Köylüler imece usulü kışa hazırlanıyor

52 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde vatandaşlar, işlerini yardımlaşarak tamamlıyor.

Köylüler imece usulü kışa hazırlanıyor, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde vatandaşlar, işlerini yardımlaşarak tamamlıyor. Yıllardan beri geleneği sürdüren vatandaşlar, kış hazırlıklarını da el ele vererek yapıyor.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde vatandaşlar kış hazırlıklarını yardımlaşarak sürdürüyor. Köylüler her gün bir ailenin kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Sabah saatlerinde bir araya gelen köylüler, kış aylarında hayvanlarını besleyebilmek için meşe yapraklarını kesip toplamaya başladı. Hayvanı olmayan köylülerin de katıldığı çalışmada hem ağaçlar budandı hem de toplanan yapraklar hayvanı olan köylüler arasında paylaşıldı.


Köylülerden Cahit Özdemir, yıllardan beri devam eden birbirlerine yardım etme geleneğini sürdürdüklerini söyledi. Özdemir, "Dedelerimizden kalan geleneği yaşatıyoruz. Tüm köylerde bu böyle, birinin biri işi olduğunda akşam ev ev dolaşıp yarın benim işim var biriniz yardıma gelin diyor. Sabah olduğunda daha güneş doğmadan o kişinin evinde toplanıyoruz. Ne iş yapılacaksa akşama kadar onun işini yapıyoruz. Bu hep böyle devam ediyor, bu gün meşe yapraklarını topluyoruz. Yarın başkasının başka işini yapacağız" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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