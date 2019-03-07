Köylüler İstedi Milli Eğitim Yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı Mamure Köyü İlkokul binasının bakım ve onarımı yapılarak anasınıfı olarak eğitim öğretime başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı Mamure Köyü İlkokul binasının bakım ve onarımı yapılarak anasınıfı olarak eğitim öğretime başladı. Okulun kurdelesini Vali Zülkif Dağlı yaptı.



Mamure Köyünde kapalı olan ilkokul binası, köy halkının talebi ve okul öncesi öğrenci sayısının artması dolayısıyla İl Özel İdaresi tarafından yapılan bakım onarım çalışmaları sonrasında kullanılabilir duruma getirildi. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi öğrencileri tarafından sağlanan 3 bin TL maddi destek ile de okulun donanımı sağlanmıştı.



İkinci eğitim öğretim döneminde faaliyete başlayan okulda şu anda 13 öğrenci bulunuyor. Anasınıfının açılışına Vali Dr. Zülkif Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Düzce Üniversitesi Okul Öncesi ABD Dr. Öğretim Üyesi Özge Pınarcık, köy halkı ve öğrenciler katıldı.



Vali Dağlı, "Buraya küçük, mütevazi ve güzel bir anaokulu kazandırdık. Biz buranın inşaatıyla ilgili katkıda bulunduk, üniversitemizin Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin büyük desteği oldu. Çocuklarımız için her şeye değer. İnşallah diğer köy ve okullarımıza da bu okulları kazandıracağız" diye konuştu. - DÜZCE

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