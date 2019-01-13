Köylüler Kapanan Yolu Küreklerle Açtı
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde kapanan köy yolunu, vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle imece usulü açtı.
Batman
'ın Sason
ilçesinde kapanan köy yolunu, vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle imece usulü açtı.
Sason ilçesi Çalışırlar köyüne yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını köylüler kendi imkanlarıyla açtı. 2 kilometrelik yolu kendi imkanlarıyla imece usulü küreklerle açan köylülerden Mehmet Bayram
, "Yaklaşık 10 günden bu yana köyümüzün yolu kar nedeniyle kapalı. Köyde yiyecek kalmadı. Ayrıca köyde hasta yaşlılarımız, hamile kadınlarımız ve her an hastalanabilecek çocuklarımız bulunuyor. Olası bir olumsuzluk yaşanmadan önce köyümüzün yolunu kendi imkanlarımızla elimize aldığımız küreklerle açtık. Yetkililerden köyümüzün yolunun bir an önce iş makineleriyle açılmasını bekliyoruz" dedi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
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