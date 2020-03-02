Köylüler kara yolunda yürüyerek Mehmetçik'e destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köylüler kara yolunda yürüyerek Mehmetçik'e destek verdi - Son Dakika

Köylüler kara yolunda yürüyerek Mehmetçik'e destek verdi

6 saat önce

Karabük'te, köylüler, İdlib'de meydana gelen hain saldırı ve ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kara yolunda ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Köylüler kara yolunda yürüyerek Mehmetçik'e destek verdi, System.String[]

Karabük'te, köylüler, İdlib'de meydana gelen hain saldırı ve ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kara yolunda ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.


D-755 Kara yolu üzerinde bulunan Cumayanı köyünde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırıda şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için ilkokulun önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak yürüdüler. Jandarmanın güvenlik önlemleri altında yolun bir şeridini kapatarak yürüyen kalabalığa, sürücüler de korna çalarak destek verdi. Yürüyüş, köy meydanında sona erdi. Kalabalık, yürüyüşün ardından şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.


Cumayanı köyü Muhtarı Bilal Bozkurt, "Her zaman devletimizin yanındayız. Gerekirse canımızı veririz. Bayrağımız için devletimiz için canımızı veririz. 6 bin nüfuslu köyümüz canını vermek için hazır. Devletimize kim düşmanlık yapıyorsa dikiliriz karşısına" dedi. - KARABÜK

Karabük, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:54 Kaynak: İHA
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