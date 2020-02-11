Köylüler, karla mücadele ekiplerini sevinçle karşılıyor - Son Dakika

Kastamonu'da İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin, kapanan köy yollarını açmak için sarf ettiği yoğun çaba vatandaşın takdirini topluyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı zorlu bir coğrafyada bulunan Kastamonu'nun 1054 köyü bulunuyor. Kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği köylerin tekrar ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipleri köylerinin girişinde bekleyen köylüler, iş makinesinin önünden giderek köy içindeki yolları gösteriyor.

Köy yollarının açılması sırasında karla mücadele ekipleriyle köylüler arsında bir çeşit kavuşma sevinci anı yaşanıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun zorlu ve güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtti.

Karla mücadelenin yoğun bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Karahasan, "Biz günde 100-120 köy yolunu açarak vatandaşımıza hizmetimizi götürüyoruz. 1054 tane köyümüz var. Bu Türkiye'de ilk üçte. Yine 9 bin 358 kilometre kırsal kesim yol ağımız var. Bu da önemli bir büyüklük. Dolayısıyla bu iki gösterge işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor." dedi.

Hedef 24 saatte kapanan tüm yolları açmak

Zorlu koşullara karşı bütün tedbirleri aldıklarını vurgulayan Karahasan, şunları dile getirdi:

"Yıllar öncesinde bir köyün yolu kapandığı zaman, hem kapanması hem açılması olay olurdu. Bizim temel hedefimiz en fazla 24 saat içinde kapanan tüm yolları açmak. Biz bunun için çok iyi bir makine ekipmanı kurduk. Yaklaşık 60 civarında bir makine parkıyla çalışıyoruz. Çok tecrübeli elemanlarımız var. Karlı yollar açıldığında bir nevi buluşma oluyor. Vatandaşlarımızla karşı karşıya geldiğimiz zaman onların gözündeki parıltı bizim gururumuz, mutluluğumuz oluyor. Biz bir taraftan bu işleri yaparken bir taraftan da zevk alıyoruz. Bizim amacımız bu kar esaretini kar bereketine çevirmek."

İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü Raşit Murat Banatoğlu, kapanan köy yollarını açmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Mesai kavramı gözetmeden çalıştıklarını anlatan Banatoğlu, "Köylülerin yüzündeki tebessümü gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Köylülerle buluştuğumuz zaman yüzlerindeki tebessümü görünce tüm yorgunluğumuz gidiyor." diye konuştu.

"Bir telefonla gece gündüz demeden yolumuz açılıyor"

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki Çatak köyünde ikamet eden Celal Aksöz, kar nedeniyle yollarının kapandığını, kar kalınlığının bir metreyi geçtiğine işaret etti.

"Yarım metre olunca kendim traktörümle açıyorum ama bir metre olunca açamıyorum." diyen Aksöz, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi ekipleri geldi, yollarımızı açtı. İmdadımıza yetişti. Bir telefonla gece gündüz demeden yolumuz açılıyor. Makineyi görünce sevindik. Sabahtan beri uğraşıyorum, traktörümü çalıştıramamıştım. Hem traktörümü çalıştırdık hem yolumuz açıldı."

Vatandaşlardan Niyazi Altun ise kar nedeniyle her sene yollarının kapandığını söyledi.

Yollarını İl Özel İdaresi ekiplerinin açtığını anlatan Altun, "Sabah oluyor bir bakıyoruz yolumuz kapalı. Özel İdare aracı geliyor, bize umut oluyor." ifadesini kullandı.